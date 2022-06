Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο “θέρισε” 43χρονο πεζό

Μοιραία για την ζωή του άνδρα στάθηκε η παράσυρση του από όχημα που οδηγούσε ένας σχεδόν συνομήλικος του άνδρας.

Μοιραία απέβη για τη ζωή ενός 43χρονου, η παράσυρσή του, την νύχτα του Σαββάτου, από ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, στην οδό Λαγκαδά, στην περιοχή της Σταυρούπολης, στην δυτική Θεσσαλονίκη.

Σε σημερινή της ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 39χρονος άνδρας, έπεσε πάνω στον 43χρονο, ο οποίος εκινείτο πεζή.

Η παράσυρση του 43χρονου είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

