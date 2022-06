Κοινωνία

“Genesis”: Η Αττική στο “μάτι” της κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (εικόνες)

Η κακοκαιρία χτυπά και το Λεκανοπέδιο. Μεγάλα προβλήματα σε Ξάνθη και Καβάλα. Απεγκλωβισμοί και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία «Genesis» έφτασε και στην Αττική. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ο ουρανός στο Λεκανοπέδιο "μαύρισε" και οι ουρανοί άνοιξαν και οι δρόμοι δεν άργησαν να μετατραπούν σε "ποτάμια", χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν ιδαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, εξασθένηση της κακοκαιρίας αναμένεται από το βράδυ, αλλά τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής, κυρίως στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Σποράδες, στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας και στην Εύβοια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρότερα στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, ενώ από το μεσημέρι στην Πίνδο και στην Ανατολική Στερεά.

Κακοκαιρία Genesis: 224 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δέχτηκε 224 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, από τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής έως τις 06:30 το πρωί του Σαββάτου.

Αναλυτικότερα:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 79 κλήσεις εκ των οποίων, 7 για κοπές δέντρων, 48 για αντλήσεις υδάτων, 2 για αφαιρέσεις αντικειμένων, μία για πλύση οδοστρώματος και 21 για απεγκλωβισμούς ατόμων και μεταφορές τους σε ασφαλή σημεία.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 6 κλήσεις εκ των οποίων, 3 για κοπές δέντρων, 1 για άντληση υδάτων και 2 για αφαιρέσεις αντικειμένων σε Κέρκυρα και Λευκάδα

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 3 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 114 κλήσεις εκ των οποίων, 16 για κοπές δέντρων, 91 για αντλήσεις υδάτων, 3 για μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία και 4 για αφαιρέσεις αντικειμένων σε Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 16 κλήσεις εκ των οποίων, 8 για κοπές δέντρων και 7 για αντλήσεις υδάτων σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και 1 για παροχή βοηθείας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 6 κλήσεις εκ των οποίων, 3 για κοπές δέντρων και 3 για αντλήσεις υδάτων σε Πτολεμαΐδα, Δεσκάτη και Σέρβια Κοζάνης.





Μεγάλα προβλήματα σε Καβάλα και Ξάνθη

Πολλά είναι τα προβλήματα που προκάλεσε σε αρκετές περιοχές το κύμα κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές στις Σέρρες για πιθανή μετακίνηση μεγάλων ποσοτήτων νερού στην κοίτη του ποταμού Στρυμόνα από τη γειτονική Βουλγαρία.

Στην πόλη της Ξάνθης τα έντονα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις γειτονιές της πόλης αλλά και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες με πολλά αυτοκίνητα να παρασύρονται από ορμητικούς χειμάρρους και να καταλήξουν σε ανοιχτά χαντάκια και λακκούβες ανάγκασε τον δήμο να ζητήσει τη συνδρομή και της Εισαγγελίας..

Στην πόλη της Καβάλας το μεγαλύτερο εντοπίζεται στην παραλιακή ζώνη του δήμου Παγγαίου και ειδικότερα στη παραλία Οφρυνίου (Τούζλα) στην ευρύτερη περιοχή του Στρυμονικού κόλπου. Η έντονη και μεγάλης διάρκειας βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν ορμητικοί χείμαρροι ενώ ο κεντρικός δρόμος του παραλιακού τουριστικού οικισμού κόπηκε στη μέρη.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε αργά το απόγευμα κλήση για τον απεγκλωβισμό μιας πενταμελούς οικογένειας από το σπίτι της λόγω της υψηλής στάθμης του νερού στην περιοχή της παραλίας Οφρυνίου και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Έντονο τοπικό φαινόμενο στο Οφρύνιο

Σε πολλά σημεία κατά μήκος της παραλίας Οφρυνίου το επαρχιακό οδικό δίκτυο ήταν απροσπέλαστο καθώς είχαν σχηματιστεί πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ έκλεισε και ένας κόμβος της Εγνατίας κοντά σε αγροτική περιοχή.

Όπως τονίζεται από τη διαχειριστική ομάδα του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών Καβάλας,Meteokav.gr «στο Οφρύνιο ο σταθμός της περιοχής κατέγραψε ημερήσια βροχή στο ύψος των 129mm, 129 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εξήγηση έγκειται στο γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή εκείνη πέρα από το πέρασμα της διαταραχής από νοτιοδυτικά αναπτύχθηκε ταυτόχρονα μια ισχυρή σύγκλιση ανέμων που δημιούργησε μεμονωμένους ισχυρότατους πυρήνες μέσα στην πολυκύτταρη καταιγίδα που κινούταν ουσιαστικά με την διαταραχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση».

Προβλήματα προκλήθηκαν από την έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση και μέσα στην πόλη της Καβάλας όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ σε πολλές γειτονιές υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης στο δημόσιο φωτισμό σε δρόμους και γειτονιές.

Σε επιφυλακή οι αρχές στις Σέρρες

Στις Σερρών οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα καθώς τα τελευταία 24ωρα έλαβαν ειδοποίηση από τη γειτονική Βουλγαρία ότι θα ελευθερώσουν ποσότητες νερών στην κοίτη του ποταμού Στρυμόνα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος τόνισε ότι η όλη κατάσταση στον Στρυμόνα βρίσκεται σε απόλυτο έλεγχο επισημαίνοντας πως «ήμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα προκύψει. Στην Π.Ε. Σερρών ευτυχώς δεν έχουν αυτή τη φορά σημαντικά προβλήματα και αυτό χάρη στα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελέστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που απέτρεψε την εμφάνιση έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Εκεί που έχουμε επικεντρώσει πλέον την προσοχή μας είναι στην περεταίρω θωράκιση των περιοχών».

Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Η Πάτρα και περιοχές της Δυτικής Αχαΐας βρέθηκαν στο «μάτι του κυκλώνα» κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας «Genesis». Από της έντονης διάρκειας βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής προκλήθηκαν πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα και σημειώθηκαν πτώσεις δένδρων λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στην Πάτρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 10 κλήσεις για απάντληση υδάτων, 6 για κοπές δένδρων και 20 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες εξαιτίας της διακοπής ρεύματος που σημειώθηκε σε μεγάλο τμήμα της πόλης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Κωνσταντινουπόλεως. Πυροσβέστες συνέδραμαν για την μεταφορά ατόμων από οχήματα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

«Κανάλι» θύμιζε η οδός Σουνίου, με το μέλος του συντονιστικού της δημοτικής παράταξης «Ωρα Πατρών» Ηλία Κωνσταντάτο που προ ημερών είχε αναδείξει το θέμα να δηλώνει: «Απ’ ό,τι φαίνεται το πρόβλημα λύθηκε για την κίνηση των οχημάτων. Πλέον η οδός Σουνίου είναι κανάλι και μπορεί άνετα κανείς να μετακινηθεί με βαρκάκι, κανό ή κάποιο άλλο πλεούμενο. Για το θέμα έχει γίνει και ερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο και απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου είναι ότι η οδός είναι τόσο μεγάλη και ίσως δεν μπορούν να βρουν οι υπηρεσίες πού είναι το πρόβλημα…». Από τη σφοδρή νεροποντή καθίζηση υπέστη τμήμα της οδού Λαρισού στα Μποζαΐτικα.

Στην Κάτω Αχαΐα η υπερχείλιση φρεατίων είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 3 υπόγεια και να χρειαστεί η επέμβαση της ΠΥ για απάντληση υδάτων. Στις Πόρτες Δυτικής Αχαΐας, φερτά υλικά «απέκλεισαν» τους δρόμους του χωριού. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε άμεσα από μηχανήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Περιορισμένης έκτασης πλημμύρες σε καλλιέργειες σημειώθηκαν στα Λουσικά. «Κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός, είμαστε σε επιφυλακή» δήλωσε στην «Π» ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δυτικής Αχαΐας Κώστας Ταπεινός, ο οποίος νωρίς χθες ο πρωί συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του ΣΝΟ.

Χαλκιδική: Υδροστρόβιλος στα Νέα Μουδανιά

Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο, που δεν είναι σπάνιο στη χώρα μας, σχηματίστηκε χθες στη Χαλκιδική, κατά την επέλαση της κακοκαιρίας Genesis.

Πρόκειται για τον υδροστρόβιλο, τον οποίο απαθανάτισαν με τα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες στα ανοιχτά των Νέων Μουδανιών, ενώ ήταν ορατός και από άλλες παράκτιες περιοχές του νομού Χαλκιδικής.

πηγή: kavalanews.gr, grtimes.gr

