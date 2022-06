Κοινωνία

Γκύζη: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα - Αναζητείται ο σύζυγός της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο και ερωτηματικά με νεκρή γυναίκα σε διαμέρισμα στου Γκύζη. Ο σύζυγός της ειδοποίησε τις Αρχές και εξαφανίστηκε. Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη με γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στου Γκύζη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, την 62χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία βρήκαν νεκρή στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος, στην οδό Τσοπανάκου, τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από τηλεφώνημα του συζύγου της.

Σημειώνεται, ότι όταν έφτασαν στο σπίτι οι τραυματιοφορείς, είχε φύγει ο σύζυγός της, ενώ βρήκαν μόνο τη νεκρή γυναίκα, που έφερε μώλωπες και ειδοποίησαν αμέσως την ΕΛΑΣ. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξετάζουν κυρίως το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναζητούν τον σύζυγό της.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να «ρίξει φως» στην αιτία θανάτου της 62χρονης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Genesis”: Η Αττική στο “μάτι” της κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (εικόνες)

Λουτράκι: πέθανε παιδί 5 ετών... στην “αγκαλιά” της μητέρα του

Κορονοϊός: Πάνω από 30000 θάνατοι στην Ελλάδα - 4539 νέα κρούσματα το Σάββατο