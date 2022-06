Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Περού: Αργία η 13η Ιουνίου λόγω μπαράζ!

Παραλύει το Δημόσιο προκειμένου να έχουν όλοι τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την Αυστραλία, για μια θέση στο επόμενο Μουντιάλ.

Η Δευτέρα 13 Ιουνίου έχει κηρυχθεί αργία στο Περού, προκειμένου άπαντες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Αυστραλία, για τα play off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από την κυβέρνηση της χώρας.

«Αποφασίσθηκε, ότι η Δευτέρα θα είναι αργία για τον δημόσιο τομέα. Αυτό θα επιτρέψει στον πληθυσμό να δει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να προκρίνεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ο υπουργός Πολιτισμού, Αλεχάντρο Σάλας και πρόσθεσε:

«Πρόκειται για μια εκδήλωση εθνικής ταυτότητας, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας. Γνωρίζουμε, ότι η πρόκριση του Περού στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα επανενεργοποιήσει την οικονομία».

Το Περού αντιμετωπίζει την Αυστραλία την Δευτέρα στις 21:00 (σ.σ. 13:00 στην Λίμα) στο στάδιο Ahmad bin Ali, που βρίσκεται στην πόλη Αλ Ραγιάν, δυτικά της Ντόχα του Κατάρ, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο στο τέλος της χρονιάς.

Και η ομάδα που θα προκριθεί, θα βρεθεί στον Δ` όμιλο της κορυφαίας διοργάνωσης, με την Γαλλία, την Δανία και την Τυνησία.

Το τελευταίο «εισιτήριο» για τα γήπεδα του Κατάρ, θα κριθεί από τον αγώνα Κόστα Ρίκα-Νέα Ζηλανδία, που είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη στο ίδιο γήπεδο (21:00 στο Κατάρ, μεσημέρι στην Κόστα Ρίκα). Και οι αρχές της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν στους υπαλλήλους να «πάρουν μια επιπλέον ώρα στο μεσημεριανό τους διάλειμμα για να δουν την αναμέτρηση». Το σχετικό διάταγμα, θα εφαρμοσθεί μεταξύ 12:00 και 14:00 τοπική ώρα, όπως ανακοινώθηκε από την προεδρία της Κόστα Ρίκα.

Ο νικητής αυτής της «μονομαχίας», θα βρεθεί στον Ε` όμιλο με αντιπάλους την Ισπανία, την Γερμανία και την Ιαπωνία.

