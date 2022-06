Life

Μάρθα Λουίζα: Αρραβωνιάστηκε η αντισυμβατική πριγκίπισσα

Η Σκανδιναβή πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Χάραλντ του 5ου και της βασίλισσας Σόνιας της Νορβηγίας, αρραβωνιάστηκε τον Αμερικανό Σαμάν Ντουρέκ Βέρρεττ, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού. Η βασιλική οικογένεια δήλωσε ότι «τους εύχονται τα καλύτερα για το μέλλον».

Η πριγκίπισσα, η οποία είναι τέταρτη στη σειρά διαδοχής του νορβηγικού θρόνου έχει τρεις κόρες από τον πρώτο της γάμο και ζει μία ελεύθερη ζωή χωρίς βασιλικά πρωτόκολλα. Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, σκοπεύει να μετακομίσει στην Καλιφόρνια μαζί με τα παιδιά της.

Από την πλευρά του ο Βέρρεττ περιγράφει τον εαυτό του ως «έκτης γενιάς» σαμάνος, πνευματικός δάσκαλος, και θεραπευτής στον ιστότοπό του, από τον Μάιο του 2019, και έχει διάσημους θαυμαστές όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow), η Νίνα Ντόμπρεβ (Nina Dobrev) και ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (James Van Der Beek).

Για έξι μήνες συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Joy Sangalang Smith για να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων με σμαράγδι και διαμάντια, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ζευγαριού στο People.

Το μοναδικό δαχτυλίδι διαθέτει ένα εντυπωσιακό σμαράγδι σε σχήμα καρδιάς 3,5 καρατίων από τη Βραζιλία και γύρω γύρω 12 διαμάντια σε σχήμα ασπίδας, σχεδιασμένο να προστατεύει τον ιερό δεσμό τους από την αρνητικότητα ενώ τα τρία πρόσθετα διαμάντια σε κάθε πλευρά του μονόπετρου αντιπροσωπεύουν τις τρεις κόρες της πριγκίπισσας.

Το σμαράγδι θεωρείται αδιαμφισβήτητα έναν πολύτιμος λίθος ανεκτίμητης αξίας και σπάνιας ομορφιάς και συμβολίζει την ελπίδα και την βαθιά αγάπη.

