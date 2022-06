Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία “Genesis”: Μαγικές εικόνες από καταιγίδα κεραυνών στην Σάμο

Οι κεραυνοί "ζωγράφισαν" στον ουρανό της Σάμου. Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες...

Η κακοκαιρία "Genesis" που βρίσκεται σε εξέλιξη εκτός από προβλήματα έφερε και εντυπωσιακές εικόνες!

Μερικές από αυτές καταγράφηκαν στην Σάμο από τον φωτογράφο του meteo.gr Μανώλη Θράβαλο, και πραγματικά τα στιγμιότυπα που "αιχμαλώτισε" με τον φωτογραφικό του φακό είναι μοναδικά.

Οι καλοκαιρινές καταιγίδες στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου δεν είναι καθόλου συνηθισμένες. Παρόλα αυτά, η κακοκαιρία Genesis έφερε και στο Αιγαίο, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ισχυρές καταιγίδες και φθινοπωρινού τύπου καιρό.

Το σχεδόν στάσιμο μέτωπο καταιγίδων που σχηματίστηκε πάνω από την περιοχή της Σάμου κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία για εντυπωσιακές φωτογραφίες κεραυνών, καθώς η μία καταιγίδα μετά την άλλη σχηματιζόταν στα νότια της Σάμου και στη συνέχεια χάραζε πορεία πάνω στο νησί.

«Ήταν μία απόλυτα απολαυστική νύχτα, ειδικά για οποιονδήποτε φυσιολάτρη, και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να μοιράζομαι αυτές τις εικόνες με τους αναγνώστες σας» αναφέρει ο Μανώλης Θράβαλος που έστειλε στον ant1news.gr τις παρακάτω φωτογραφίες.