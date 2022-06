Κόσμος

Ουκρανία: εξαγωγή σιτηρών μέσω Πολωνίας και Ρουμανίας

Τι δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία έχει οργανώσει δύο διαδρομές μέσω Πολωνίας και Ρουμανίας για την εξαγωγή σιτηρών και την αποτροπή μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, παρά το γεγονός ότι διάφορα προβλήματα έχουν επιβραδύνει την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ο Ντμίτρο Σενίκ δήλωσε ότι η παγκόσμια διατροφική ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο, επειδή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία παρεμπόδισε τις εξαγωγές σιτηρών του Κιέβου από τη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας ευρύτατες ελλείψεις, αλλά και αύξηση των τιμών.

Η Ουκρανία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγέας σιτηρών στον κόσμο και έχει ανακοινώσει ότι υπάρχουν περίπου 30 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών που έχουν αποθηκευτεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο. Οι ποσότητες αυτές, γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν οδικώς, μέσω ποταμών, αλλά και σιδηροδρομικώς.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε συνομιλίες με τις βαλτικές χώρες για την οργάνωση ενός τρίτου διαδρόμου εξαγωγής τροφίμων, όπως δήλωσε ο Σενίκ.

