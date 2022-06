Οικονομία

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Να μας απαντήσει ο “υπουργός Ακρίβειας”

Σκληρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα και ζητώντας του να «μην πετάει τη μπάλα στην εξέδρα».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή δηλώσεις του για το κύμα ακρίβειας.

Ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο "υπουργός Ακρίβειας", όπως θα μείνει στην ιστορία, κ. 'Αδωνις Γεωργιάδης αντί να προσφεύγει στην προσφιλή του τακτική, να πετάει την μπάλα στην εξέδρα και να συμπεριφέρεται λες και έδωσε από την τσέπη του τα 6,3 δισ. ευρώ της "επιστρεπτέας" προκαταβολής».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καλεί τον υπουργό Ανάπτυξης να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα που αφορούν την καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας:

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι οι επιστρεπτέες προκαταβολές δεν πήγαν σε όσους τις είχαν ανάγκη κάνοντας οριζόντιες παροχές και "κουρέματα" χωρίς ουσιαστικά κριτήρια και σοβαρούς ελέγχους. Ή μήπως το ακούει πρώτη φορά;

Για ποιον λόγο η κυβέρνηση έχει ξεμείνει από καύσιμα και παρά την υπεραπόδοση των εσόδων το τελευταίο εξάμηνο του πληθωρισμού, δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά αγαθά;

Για ποιον λόγο κ. Γεωργιάδη ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σταθερά υψηλότερος από τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη όλους τους τελευταίους μήνες;

Για ποιον λόγο βάσει των στοιχείων της EUROSTAT ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι 45% μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ο ενεργειακός πληθωρισμός είναι 50% μεγαλύτερος από το μέσο όρο της ευρωζώνης;

Για ποιον λόγο η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα είναι 2,32 ευρώ, ενώ στην Ιταλία, που προχώρησε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι περίπου 1,81 ευρώ;.

