Αθλητικά

ΠΑΟ Ρουφ - Μακεδονικός: Ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων για τα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα για τα άγρια επεισόδια μετά την λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟ Ρουφ - Μακεδονικός. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.



Η ΕΛΑΣ προχώρησε χθες στην σύλληψη έξι ατόμων, εκ των οποίων οι 4 είναι ανήλικοι, που συμμετείχαν στα επεισόδια που έγιναν στο γήπεδο του Ρουφ μετά την λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟ Ρουφ - Μακεδονικός.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, απόπειρας επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων, απείθειας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί αντιμετώπισης βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετά τη λήξη του αγώνα, ομάδα περίπου 100 ατόμων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες τύπου full face, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να επιτεθεί σε παίκτες και οπαδούς της αντίπαλης ομάδας. Κατά την επέμβασή τους οι αστυνομικοί δέχθηκαν από την συγκεκριμένη ομάδα επίθεση με πέτρες, πλαστικά καθίσματα, μπουκάλια, φωτοβολίδες και πυροσβεστήρες.

Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απώθησαν εκτός του γηπέδου, όπου τα συγκεκριμένα άτομα επιτέθηκαν εκ νέου σε αστυνομικούς πετώντας κομμάτια από μάρμαρα, πέτρες, φωτοβολίδες χειρός και ευθείας βολής.

Στο χώρο όπου έγιναν τα επεισόδια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τρεις ενεργοποιημένες φωτοβολίδες.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλκιδική: Θρήνος για τον 18χρονο που σκοτώθηκε

Μαχαίρωμα άνδρα στην Καλλιθέα: Συνελήφθη η σύντροφός του - Τι βρέθηκε στο σπίτι τους (εικόνες)

Ελληνοτουρκικά - Τουρκικός τύπος: Έχουμε την κυριαρχία σε Ρόδο, Σάμο, Χίο και άλλα 6 νησιά