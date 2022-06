Αθλητικά

ΠΑΟ Ρουφ - Μακεδονικός: επεισόδια με προσαγωγές και συλλήψεις (εικόνες)

Τι ανέφερε στην ενημέρωσή της η ΓΑΔΑ για τα επεισόδια

Σε συλλήψεις και προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία, μετά τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο του Ρουφ, ανάμεσα στον ΠΑΟ Ρουφ και τον Μακεδονικό

Μετά το τέλος του αγώνα έπεσαν καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο, τα ΜΑΤ έκαναν την παρουσία τους, ενώ έγινε και χρήση χημικών, ενώ όπως ανέφερε στην ενημέρωσή της η ΓΑΔΑ οπαδοί επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις και εκτός γηπέδου με με πέτρες και διάφορα αντικείμενα.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ελαφρά δύο αστυνομικοί και να γίνουν τέσσερις προσαγωγές και δύο συλλήψεις.

