Προμηθέας Πατρών – Λάρισα: Πήραν το πλεονέκτημα έδρας οι Θεσσαλοί

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο δεκάλεπτο που αποδείχτηκε καθοριστικό για την έκβαση της αναμέτρησης.

Η Λάρισα «έσπασε» το πλεονέκτημα έδρας του Προμηθέα στους «μικρούς» τελικούς των πλέι-οφ της Basket League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάληψη της 3ης θέσης στην τελική κατάταξη.

Σ΄ ένα ματς με κύριο χαρακτηριστικό τα πάρα πολλά λάθη (40 στο σύνολο), οι Θεσσαλοί εκμεταλλεύθηκαν το κάκιστο ξεκίνημα των Πατρινών και τη σαρωτική επικράτησή τους στα ριμπάουντ (43 έναντι 26, παρότι ο Κρουμπάλι φορτώθηκε νωρίς με φάουλ και δεν βοήθησε καθόλου κι επικράτησαν 89-78 στο κλειστό «Δημήτρης Τόφαλος», στο εναρκτήριο παιχνίδι της σειράς.

Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων είναι την Τετάρτη (15/6, 19:30) στο ΕΑΚ Νεάπολης, ενώ για την κατάκτηση της τρίτης θέσης απαιτούνται τρεις νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 10-32, 27-48, 49-63, 78-89

Το μοναδικό στατιστικό που χρειάζεται να ξέρει κάποιος για το πρώτο ημίχρονο είναι τα οκτώ λάθη του Προμηθέα στα πρώτα επτά λεπτά της αναμέτρησης (!), τα περισσότερα εκ των οποίων οδήγησαν σε εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό για τους φιλοξενούμενους.

Το σκορ σε εκείνο το σημείο ήταν... 26-4 και το ματς έμοιαζε να έχει κριθεί πριν καλά-καλά «ζεσταθεί», με τη διαφορά να φτάνει στη μέγιστη τιμή της (47-22), τρία λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο, ήταν η σειρά της Λάρισας να υποπέσει σε μαζεμένα λάθη και οι γηπεδούχοι, με μπροστάρη τον Δημήτρη Αγραβάνη, μείωσαν σε 53-43 στο 26΄ και σε 56-49 στο 28΄. Ομως οι Θεσσαλοί έκλεισαν το δεκάλεπτο με σερί 7-0, «άνοιξαν» τη διαφορά στους 14π. (63-49) και από κει κι έπειτα δεν απειλήθηκαν.

Διαιτητές: Φούφης, Τσολάκος, Κατραχούρας

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Π. (Μάκης Γιατράς): Χαντ 2, Δ. Αγραβάνης 26 (1τρ., 11ρ.), Γκίκας 5 (11ασ., 5κλ.), Αντριτς 7 (1), Φόστερ 13 (1), Ρέι 5 (1), Γ. Αγραβάνης 7 (1), Σίμπσον 2, Λάγιος, Μπαζίνας, Τανούλης 11

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 17, Κρουμπάλι 4, Καράμπελας 13 (2τρ., 6ρ., 8ασ.), Μάριτς 13 (8ρ.), Μούντι 10 (2τρ., 5ασ., 7λ.), Τσαϊρέλης 9, Βησσαρίου, Ζάρας 6 (2), Παπαντωνίου 5 (1), Μπέρζινς 12 (2τρ., 7ρ.)

