Ο Τσαπατάκης παγκόσμιος πρωταθλητής κολύμβησης (βίντεο)

Ιστορία έγραψε στη Μαδέιρα ο «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης του Τόκιο.



Ιστορία έγραψε στη Μαδέιρα ο Αντώνης Τσαπατάκης. Ο «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης του Τόκιο, κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που άνοιξε αυλαία σήμερα στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας αλλά και το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε επίπεδο πρωταθλήματος κόσμου!

Ο Τσαπατάκης, στον τελικό των 100μ. πρόσθιο SB4 είχε χρόνο 1:36.27 που τον έφερε στην πρώτη θέση, με την επίδοσή του να αποτελεί και νέο Πανελλήνιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ανήκε στον ίδιο με 1:36.33 από τις 18 Ιουλίου 2015 στην Αγγλία.

Ο Χανιώτης κολυμβητής, γύρισε δεύτερος στο πρώτο 50άρι (45.23), όμως στην τελική ευθεία δεν είχε πρόβλημα να περάσει τον Κολομβιανό Μόισες Φουέντες Γκαρσία (1:36.84) και να τερματίσει πρώτος (σ.σ. το 2019 ήταν 4ος στο αντίστοιχο αγώνισμα).

A BATTLE RIGHT TO THE WALL ??



??Antonio Tsapatakis ???? takes the lead in the red markers and grabs the gold of the men’s 100m breaststroke



??M. FUENTES ????

??M. NARVAEZ ????



?? Watch live: https://t.co/F1PLbmbKj2#ParaSwimming #Madeira2022 @paralympics pic.twitter.com/SBiOWQ2r2z