Τσαπατάκης και Ζησιμόπουλος τιμήθηκαν για τις αθλητικές τους επιδόσεις

Αναμνηστικά βραβεία δόθηκαν στον χάλκινο παραολυμπιονίκη του Τόκιο και στον νικητή του φετινού «Σπάρταθλου» παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσία του Υφυπουργού Ελευθέριου Οικονόμου και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη τίμησε σήμερα δύο αστυνομικούς που διακρίθηκαν για τις αθλητικές τους επιδόσεις. Αναμνηστικά βραβεία δόθηκαν στον χάλκινο παραολυμπιονίκη του Τόκιο, Αντώνη Τσαπατάκη, και στον νικητή του φετινού «Σπάρταθλου» Φώτη Ζησιμόπουλο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη των Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού που φιλοξενούνται στην Αθήνα και τη συμμετοχή σ’ αυτούς 238 αθλητών - αστυνομικών σε 18 αγωνίσματα.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε τα εξής: «Αγαπητέ Αντώνη, αγαπητέ Φώτη, σας καλωσορίζω στο σπίτι σας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μαζί με τον Υφυπουργό, Λευτέρη Οικονόμου και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη. Είμαστε όλοι περήφανοι για τις επιτυχίες σας, είμαστε περήφανοι για τον αγώνα σας, για την προσπάθειά σας που έφερε μεγάλες αθλητικές επιτυχίες. Για το παράδειγμα που δώσατε, ειδικά προς τη νέα γενιά. Τη χαρά που φέρατε στους δικούς σας ανθρώπους, στα αγαπημένα σας πρόσωπα που σας στηρίζουν. Τη μεγάλη χαρά που δώσατε σε όλους τους συναδέλφους σας στην Ελληνική Αστυνομία και σε όλους εμάς που είμαστε μαζί σας, τη μεγάλη χαρά που δώσατε σε όλους τους Έλληνες.

Κάνατε το καθήκον σας, κάνατε αυτό που αγαπάτε. Τιμήσατε την Ελληνική Αστυνομία με αυτές τις επιτυχίες σας. Είναι ξεχωριστή χαρά για εμένα να βρίσκομαι στη θέση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ώστε να μπορώ να σας έχω απέναντί μου για να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή που εσείς υπηρετείτε στην Ελληνική Αστυνομία. Για αυτό βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, για να δηλώσουμε και με αυτό το συμβολικό τρόπο ότι είμαστε δίπλα σας, είμαστε μαζί σας και σας θεωρούμε πρότυπα για τους νέους ανθρώπους της πατρίδας μας και πρότυπα για τους Έλληνες αστυνομικούς, τις γυναίκες και τους άντρες που υπηρετούν στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας του πολίτη.

Ξέρω ότι πετύχατε μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες, διευρύνατε τα όρια της ημέρας και της νύχτας για να τα καταφέρετε. Για να είστε συνεπείς στην αποστολή σας, στην αθλητική προσπάθεια, στις υπόλοιπες υποχρεώσεις, επαγγελματικές και προσωπικές, απέναντι στις οικογένειές σας. Και είστε πρότυπα γιατί έχετε διαλέξει ένα δρόμο ο οποίος ασφαλώς είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά αποδείξατε ότι η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να νικήσει οποιαδήποτε δυσκολία. Νικήσατε με τη θέληση, με το μυαλό και με την ψυχή σας.

Διαλέξαμε τη σημερινή ημέρα για να κάνουμε τη συμβολική βράβευσή σας, μιας και σήμερα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο η Αθήνα υποδέχεται αθλήτριες και αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο, από 37 χώρες, στην τελετή έναρξης των 3ων Παγκόσμιων Αγώνων του Εργασιακού Αθλητισμού, στους οποίους μετέχουν 3.500 αθλητές. Ανάμεσα στους εκπροσώπους της πατρίδας μας, θα βρίσκονται 238 αθλητές σε 18 αγωνίσματα, αθλητές που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία. Είμαστε δίπλα τους, τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία, τους ευχόμαστε να απολαύσουν τους αγώνες και ασφαλώς θα είναι καλοδεχούμενες και οι δικές τους επιτυχίες.

Θα είμαστε όλοι εκεί για να τους συμπαρασταθούμε στον αγώνα που θα δώσουν, όπως είμαστε μαζί και με την Ένωση που ασχολείται με τον αθλητισμό στην Αστυνομία. Είναι κοινή θέληση όλων μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενδυναμώσουμε τη συμμετοχή των Αστυνομικών στον αθλητισμό. Είναι κάτι χρήσιμο για την υγεία, πνευματική και σωματική, είναι κάτι χρήσιμο για την ίδια την δύναμη και τη δυναμική του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας».

