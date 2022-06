Οικονομία

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα και ΜΜΜ

Για ποιους είναι αργία του Αγίου Πνεύματος. Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ, ποια καταστήματα είναι κλειστά. Σε ποιες περιοχές οι εμπορικοί σύλλογοι έχουν καθιερώσει την ημέρα ως αργία.

H αργία του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα και έτσι τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά.

Ορισμένοι εμπορικοί σύλλογοι ωστόσο έχουν υιοθετήσει το καθεστώς της αργίας για του Αγίου Πνεύματος.

Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα καταστήματα του Αγίου Πνεύματος

Ενδεικτικά, αργία έχουν για του Αγίου Πνεύματος έχουν καθιερώσει οι εξής εμπορικοί σύλλογοι:

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Λάρισα

Τρίκαλα

Κομοτηνή

Ναύπλιο

Μυτιλήνη

Σέρρες

Έτσι, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν κανονικά.

Δεν ισχύει το ίδιο για τις τράπεζες καθώς έχει καθιερωθεί η τραπεζική αργία και θα είναι κλειστές.

Αργία του Αγίου Πνεύματος και για το Δημόσιο.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Για ποιους είναι αργία του Αγίου Πνεύματος στον Ιδιωτικό τομέα

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, για τις εξής κατηγορίες μισθωτών:

Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων, Φορτοεκφορτοτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

Όσον αφορά στα εμπορικά καταστήματα, τα περισσότερα λειτουργούν κανονικά εκτός και αν οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι έχουν λάβει διαφορετική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι τα εμπορικά καταστήματα τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, εορτή του Αγίου Πνεύματος θα είναι κλειστά.

Παράλληλα, υποχρεωτικά κλειστά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως υπενθυμίζει, με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

«Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος καθιερώθηκε ως τοπική αργία για τα εμπορικά καταστήματα στην ΠΚΜ, με βάση την υπ’ αριθμ. οικ. 380081 (1068) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας», σημειώνει ο ΕΣΘ και στο πλαίσιο αυτό καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά, για την τήρηση της νομιμότητας της τοπικής αργίας.

Ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Αγίου Πνεύματος: Τροποποιημένα δρομολόγια στα ΜΜΜ

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του μετρό, του Ηλεκτρικού και του τραμ τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, ανήμερα του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η συχνότητα των δρομολογίων του μετρό, του Ηλεκτρικού και του τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Στον Ηλεκτρικό από τις 05:30 έως τις 23:30 στα 10,5? και τις λοιπές ώρες λειτουργίας στα 15?.

Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό κατά το χρονικό διάστημα 06:00-17:30 στα 5?, 17:30-20:00 στα 6?, 20:00-22:00 στα 7? και κατά τα διαστήματα 05:30-06:00 και 22:00-00:20 στα 10?.

Οι συχνότητες των δρομολογίων προς και από το Αεροδρόμιο δεν θα μεταβληθούν.

Στο Τραμ από τις 05:30 έως τις 22:00 στα 12? και από τις 22:00 έως τις 00:30 στα 15?.