Κεφαλονιά: Συλλήψεις μετά τη διάσωση μεταναστών από το Λιμενικό - Βίντεο από την επιχείρηση

Το Λιμενικό διέσωσε δεκάδες μετανάστες και στη συνέχεια συνέλαβε δύο άτομα για προώθηση παράνομων μεταναστών.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση 57 μεταναστών (43 άνδρες, 8 γυναίκες και 5 παιδιά), που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή κοντά στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημερώση, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια περισυνελέγησαν όλοι οι μετανάστες και είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά την επιχείρηση στην θαλάσσια περιοχή 60 ν.μ. δυτικά νοτιοδυτικά νήσου Κεφαλλονιάς πρωινές συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί εκ των 57, ηλικίας 26 και 28 ετών, για μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος και προέκυψε κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και τους οποίους επιχείρησαν από κοινού να προωθήσουν σε έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παράβαση του ν.4251/2014.

