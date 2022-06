Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Πόσα τριήμερα απομένουν στο 2022

Σήμερα ολοκληρώνεται ένα τριήμερο που αν και καλοκαιρινό στεναχώρησε αρκετούς λόγω καιρού…. Πόσα τριήμερα μας απομένουν μέσα στη χρονιά;

Αν δεν τα καταφέρατε να αποδράσετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οπλιστείτε με υπομονή και περιμένετε το επόμενο, καθώς το 2022 μας περιμένουν άλλα 3 τριήμερα αν και το ένα από αυτά μάλλον δεν θα μας ικανοποιήσει.

Συγκεκριμένα, το επόμενο τριήμερο είναι άκρως καλοκαιρινό και μας περιμένει στα μέσα του Αυγούστου, καθώς η κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου πέφτει Δευτέρα.

Επόμενο τριήμερο τον Οκτώβριο, καθώς η 28η Οκτωβρίου είναι φέτος την Παρασκευή, με τη σκυτάλη να παίρνουν για το τελευταίο τριήμερο του χρόνου τα Χριστούγεννα, μόνο που φέτος τα Χριστούγεννα πέφτουν Κυριακή και το τριήμερο θα το χαρούμε με την αργία μόνο της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου.

