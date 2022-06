Life

“Το Πρωινό” - Χάρης Βαρθακούρης: Η αποκάλυψη για την Αντελίνα και συνεργασία με τον Μικρούτσικο (βίντεο)

Ο Χάρης Βαρθακούρης μιλάει για όλους και για όλα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του "ΑΝΤ1" «Το Πρωινό» και έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για την παρουσίαση του Big Brother, την «κόντρα» με το ζεύγος Γκουντάρας – Κάκκαβα, τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη, αλλά και την συνεργασία του με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

«Δεν έχω κάποια πρόταση τηλεοπτική και δεν με απασχολεί. Δεν θέλω να σχολιάσω reality, δεν με αφορά και δεν τα βλέπω. Όταν μου έγινε η πρόταση για το Big Brother είπα να το δοκιμάσω. Είχα και πιο εύκολες προτάσεις, κυρίως για κριτής το οποίο το σνόμπαρα. Επέλεξα την πιο δύσκολη για μένα, αυτή που θα συζητηθεί. Κάτι που γρήγορα αντιλήφθηκα ότι δεν μου αρέσει. Άρχισε να με παίρνει από κάτω από τη δεύτερη εβδομάδα. Όταν έγινε το περιστατικό με τον Κρητικό άρχισε να δέχεται πυρά η εκπομπή και πήρε και μένα η μπάλα. Ο κόσμος νομίζει ότι εσύ κινείς τα νήματα. Μου έστελναν κατάρες για μένα και τα παιδιά μου.

Από ένα σημείο δεν έβλεπα καν την εκπομπή που παρουσίαζα. Η εντολή που δέχτηκα και τελικά αυτό ισχύει για όλους τους παρουσιαστές του Big Brother είναι ότι απαγορεύεται να πάρω θέση. Είχα όρο στο συμβόλαιο μου ότι μπορώ να διαλέξω τους σχολιαστές δίπλα μου. Υπήρχε μια λογοκρισία» ανέφερε ο Χάρης Βαρθακούρης για το Big Brother.

«Εδώ και κάποιους μήνες η Αντελίνα έχει γυρίσει στο χρώμα της. Είναι πιο υγιές τώρα το μαλλί της που γύρισε στο μελαχρινό. Την γουστάρω περισσότερο τώρα» αποκάλυψε για την σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη.

Όσον αφορά τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο Χάρης Βαρθακούρης είπε για τη συνεργασία τους: "Ο πατέρας μου δεν μου είπε να προσέξω τον Μικρούτσικο μη και μου πριονίσει την καρέκλα, μου είπε να προσέχω γενικά. Έχουμε καλές σχέσεις. Ο Ανδρέας εικάζω ότι είχε τα δικά του θέματα με το κανάλι, την παραγωγή και την όποια λογοκρισία υπήρχε, γιατί υπήρχε λογοκρισία μετά το περιστατικό. Άλλαξε όλο το κλίμα από τη δεύτερη εβδομάδα, δεν προλάβαμε να χαρούμε την όποια επιτυχία".

