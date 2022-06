Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Φινλανδία: Η Ρωσία χρησιμοποιεί όπλα μαζικής καταστροφής

Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο της Ουκρανίας χρησιμοποιούν βαρέα όπλα, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης θερμοβαρικών βομβών από τη Ρωσία. Αυτό δήλωσε σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (13.06.2022) ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

«Υποστηρίζουμε την Ουκρανία σταδιακά, με όλο και πιο βαρέα όπλα» είπε ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο, στη διάρκεια συνομιλιών για την πολιτική ασφάλειας που διεξάγονται στη θερινή κατοικία του. Σημείωσε επίσης ότι: «Από την άλλη μεριά, η Ρωσία έχει αρχίσει ήδη να χρησιμοποιεί πανίσχυρα όπλα, όπως, οι θερμοβαρικές βόμβες, οι οποίες είναι στην ουσία, όπλα μαζικής καταστροφής».

Η Ουκρανία, αλλά και χώρες του ΝΑΤΟ έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για τη χρήση θερμοβαρικών βομβών, οι οποίες, είναι επίσης γνωστές ως βόμβες κενού, ενώ είναι πολύ πιο καταστροφικές από τα συμβατικά εκρηκτικά.

Η Φινλανδία, αλλά και η γειτονική της Σουηδία έχουν καταθέσει αιτήσεις για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

