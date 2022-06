Αθλητικά

Ο Βασίλης Σπανούλης “έκλεισε” στο Περιστέρι

«Βόμβα» μεγατόνων στην Basket League



Το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αποτελέσει τον νέο προπονητή του Περιστερίου.

Ένα χρόνο μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και λίγο μετά το πρώτο προπονητικό του εγχείρημα στα Next Generation της EuroLeague, o Kill Bill θα καθίσει στην άκρη του πάγκου και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για το οριστικό deal μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Σπανούλη να υπογράφει (ακόμη και εντός της ημέρας) και να ξεκινά τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς για την ομάδα.

Πρώτος στόχος ο Δημήτρης Αγραβάνης

Το budget της ομάδας αναμένεται να κινηθεί κοντά στο ενάμιση εκατομμύριο ευρώ, με τον Σπανούλη να εμπιστεύεται παίκτες που γνωρίζει καλά, όπως ο Δημήτρης Αγραβάνης. Ο αρχηγός του Προμηθέα Πάτρας αποτελεί τον πρώτο στόχο του κόουτς Span για την νέα σεζόν, θέλοντας να δημιουργήσει έναν κορμό γύρω από τον Έλληνα φόργουορντ.

