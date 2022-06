Πολιτική

Ερντογάν: Δεν θα παραχωρήσουμε τα δικαιώματά μας σε κλέφτες

Νέες προκλητικές δηλώσεις με αιχμές κατά Ελλάδας και Κύπρου από τον Τούρκο Πρόεδρο. «Αμπντουλχαμίτ» βάφτισε το 4ο γεωτρύπανο.



Καθημερινές είναι πλέον οι προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σε τελετή για τις γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, αφήνοντας αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο, έστειλε μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψει να καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο.

«Ως μία χώρα που περιστοιχιζόμαστε από 3 θάλασσες, υπερασπιζόμαστε όχι μόνο στην Μαύρη Θάλασσα αλλά και την Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκύπριων. Κανείς να μην έχει αμφιβολία γι’ αυτό.



Εμείς ούτε σφετεριζόμαστε τα δικαιώματα κανενός, ούτε παραχωρούμε τα δικά μας δικαιώματα σε κλέφτες. Ποτέ δεν επιτρέψαμε να καπηλευτούν κάτι που είναι δικό μας με βία ή απειλές. Βλέπουμε την ενέργεια όχι ως στοιχείο έντασης και σύγκρουσης, αλλά ως το κλειδί της περιφερειακής συνεργασίας. Γι’ αυτό προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους παίκτες της περιοχής. Τα αποτελέσματα των επαφών μας θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.



Ως χώρα της οποίας τα περίχωρα είναι γεμάτα με πλούσιους πόρους υδρογονανθράκων, είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτο ούτε λιθαράκι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αμπντουλχαμίτ» βάφτισε το 4ο γεωτρύπανο - Σύντομα οι γεωτρήσεις

Το όνομα του σουλτάνου «Αμπντουλχαμίτ» έδωσε στο τέταρτο γεωτρύπανο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία γίνεται ακόμη πιο δυνατή με αυτό το πλοίο, που ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πρώτη του γεώτρηση στην ανατολική Μεσόγειο.

«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις έρευνες και γεωτρήσεις, που προηγουμένως πραγματοποιούσαμε μισθώνοντας γεωτρύπανα, με δικά μας μέσα. Κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και στην ανατολική Μεσόγειο. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σε κάθε τομέα. Συνεχίζουμε να αυξάνουμε την ισχύ του στόλου μας με νέα πλοία. Με αυτό το τέταρτο πλοίο, έχουμε κάνει τον στόλο μας πολύ, πολύ δυνατό.

Αυξήσαμε τα γεωτρύπανά μας σε 4, μετά το βήμα που κάναμε πρόσφατα. Έτσι, έχουμε γίνει μια από τις λίγες χώρες που έχουν δικό τους στόλο γεωτρυπάνων. Μόλις εξετάσαμε με τους συνεργάτες μας πώς να ονομάσουμε το 4ο γεωτρύπανό μας. Και καταλήξαμε στο όνομα του σουλτάνου Αμπντουλχαμίτ, ο οποίος άφησε με τα έργα του το όνομά του κάποτε σε αυτήν την περιοχή. Είπαμε να ανακοινώσουμε το όνομα αυτού του πλοίου, το οποίο θα είναι Αμπντουλχαμίτ Χαν.

Τώρα βρίσκεται στο λιμάνι Τασουζτού της Μερσίνας και γίνονται οι τεχνικές προετοιμασίες πριν από την πρώτη του γεώτρηση. Πρώτα ο Αλλάχ, όταν θα ξεκινήσει τις αποστολές αυτό το πλοίο μας, θα εκτελούνται πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά τα έργα μας. Να είναι καλορίζικο το 4ο γεωτρύπανό μας! Πιστεύω ότι κι αυτό το πλοίο μας, όπως και το Φατίχ, θα μας φέρει καλά νέα για χάρη του έθνους μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: sigmalive.gr

