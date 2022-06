Πικέ: Μετά την Σακίρα οδεύει προς... διαζύγιο και με την Μπαρτσελόνα

Αθλητικά

«Βόμβα μεγατόνων» στην Μπαρτσελόνα. Ο Τσαβι "τελειώνει" τον Πικέ από την ομάδα. Τι είπαν στην μεταξύ τους συνάντηση.



«Βόμβα μεγατόνων» στην Μπαρτσελόνα, καθώς όπως αποκάλυψαν τη Δευτέρα (13/6) τα καταλανικά ΜΜΕ -κι εν προκειμένω η Sport και η El Mundo Deportivo- ο Τσάβι Ερνάντες ενημέρωσε πριν από περίπου δύο εβδομάδες τον Ζεράρ Πικέ πως δεν υπολογίζεται στα πλάνα του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Στη συνάντηση που είχαν οι δύο άλλοτε συμπαίκτες, ο σημερινός προπονητής της «Μπάρτσα» ξεκαθάρισε προς τον 35χρονο στόπερ, πως πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπισε πέρσι στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, αλλά και των παράλληλων επαγγελματικών υποχρεώσεών του, που δεν του επιτρέπουν να αφοσιωθεί απόλυτα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Τσάβι πρότεινε στον Πικέ να αποχωρήσει μόνος του έπειτα από 14 χρόνια στον σύλλογο, χαρίζοντας χρήματα όπως έκανε πριν από μερικά χρόνια ο Πουγιόλ, καθώς στην επόμενη σεζόν δεν θα έπαιζε σχεδόν καθόλου, επιλέγοντας να φέρει στη θέση του έναν στόπερ «πρώτης γραμμής» (Κουντέ ή Κουλιμπαλί).

Ο Πικέ... αιφνιδιάστηκε και υπογράμμισε πως θα προπονείται πολύ πιο σκληρά από εδώ και πέρα για να ξαναβρεί τη φόρμα του, αφήνοντας ένα μέρος απ’ τις υπόλοιπες επαγγελματικές δραστηριότητές του εκτός γηπέδων για να ξαναβρεί τον παλιό εαυτό του.

Η συζήτηση δεν ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο και ο λόγος περνάει πλέον στον αθλητικό διευθυντή της «Μπάρτσα», Ματέου Αλεμάνι, ο οποίος θα πρέπει να βρει τη «χρυσή τομή» με τον Πικέ για να λύσει το συμβόλαιο που έχει έως το 2024 και παράλληλα να βρεθεί... λύση με τα περίπου 40 εκατ. ευρώ που του χρωστάει το κλαμπ από τα προηγούμενα χρόνια...

