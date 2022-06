Αθλητικά

Ο Χατζηγιοβάνης στο νοσοκομείο

Ενημέρωση από την ΕΠΟ για την «περιπέτεια» με την υγεία του Τάσου Χατζηγιοβάνη, μετά τον αγώνα κόντρα στο Κόσοβο.



Ενημέρωση για τη μίνι «περιπέτεια» με την υγεία του Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας λόγω στομαχικών διαταραχών, αρκετή ώρα μετά το ματς της Εθνικής Ομάδας με το Κόσοβο, έδωσε το βράδυ της Δευτέρας (13/6) η ΕΠΟ.

Ο 25χρονος εξτρέμ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League και λίγο μετά την αναχώρηση του πούλμαν της «γαλανόλευκης» ομάδας για την Αθήνα, χρειάστηκε να πάει για εξετάσεις στο νοσοκομείο της Λαμίας, λόγω ενοχλήσεων στο στομάχι.

«Σας ενημερώνουμε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τάσου Χατζηγιοβάνη ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής μετέβη, καθ’ οδόν προς Αθήνα και λόγω στομαχικών διαταραχών, στο νοσοκομείο Λαμίας, από το οποίο αποχώρησε λίγες ώρες αργότερα» ανέφερε η ενημέρωση της Ομοσπονδίας.

