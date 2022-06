Αθλητικά

Ελλάδα – Κόσσοβο: Επαγγελματική… νίκη και πανηγυρική άνοδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στον όμιλο και πανηγυρίζει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του Nations League.

Η Εθνική ομάδα έδωσε συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημά της στο Nations League 2022-23 με την τέταρτη νίκη σε ισάριθμες συναντήσεις στον 2ο όμιλο της League C, καθώς επικράτησε 2-0 του Κοσόβου στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου και ταυτόχρονα πανηγύρισε από το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουνίου την προαγωγή της στη League B, ενώ θα διεκδικήσει μέσω των πλέι οφ ένα απευθείας εισιτήριο για το EURO 2024, εφόσον δεν κατακτήσει πρόκριση από τα προκριματικά.

Εκτός της επίτευξης της ανόδου, στόχος που είχε τεθεί εξαρχής, με την τέταρτη νίκη σε ισάριθμες συναντήσεις οι διεθνείς ισοφάρισαν το καλύτερο ξεκίνημα στην Ιστορία της Εθνικής σε όμιλο διοργάνωσης, καθώς το 1994 η Ελλάδα είχε επίσης ξεκινήσει με τέσσερις νίκες, στα προκριματικά του EURO 1996.

Οι ομάδες του ομίλου θα ξαναμπούν σε αγωνιστική δράση τον Σεπτέμβριο. Στις 24/9 η Ελλάδα θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο και το Κόσοβο στο Μπέλφαστ από τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα (27/9) η Ελλάδα θα υποδεχθεί τους Βορειοϊρλανδούς και οι Κοσοβάροι την Κύπρο.

Αγωνιστικά, η Εθνική ομάδα έκανε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της, αλλά σε αντίθεση με τα προηγούμενα αυτή τη φορά έλειψε το γκολ στο συγκεκριμένο διάστημα, παρότι είχε τις ευκαιρίες.

Η επιλογή του Γουστάβο Πογέτ να ξεκινήσει βασικό τον Χατζηγιοβάνη στη θέση του τραυματία Λημνιού (είδε το παιχνίδι ως θεατής) δεν δικαιώθηκε, με τον Ουρουγουανό εκλέκτορα να τον αντικαθιστά στο ημίχρονο με τον Μάνταλο και τον Μασούρα να μετατίθεται από το αριστερό στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Ύστερα από το «αναγνωριστικό» πρώτο δεκάλεπτο ο Παυλίδης κατέγραψε την πρώτη τελική του αγώνα στο 12΄, με ένα σουτ που έστειλε την μπάλα άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα σουτ του Μπακασέτα έβγαλε ο Μούριτς, που στάθηκε πάντως τυχερός στο 21΄ και στο 28΄, καθώς τα ωραία σουτ των Σιώπη και Μπακασέτα αντίστοιχα πέρασαν μόλις άουτ.

Στο 32΄ ο Χατζηγιοβάνης μπήκε από δεξιά στην περιοχή αλλά ο Μούριτς με έγκαιρη έξοδο τον πρόλαβε και μπλόκαρε, ενώ στο 41ο λεπτό χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για το 1-0, όταν ολομόναχος ο Μπακασέτας σούταρε από θέση τετ α τετ κι έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι.

Στην επανάληψη η Εθνική συνέχισε να ασκεί πίεση, ειδικά στην άμεση ανάκτηση, προσπάθησε να βάλει στο παιχνίδι και τον Τσιμίκα από αριστερά, αλλά το γκολ ήρθε με βοήθεια από το... άστρο του Πογέτ: στο 71ο λεπτό ο Μάνταλος σέντραρε από αριστερά με το δεξί πόδι στέλνοντας την μπάλα «συστημένη» στο κεφάλι του Γιακουμάκη, που με τη σειρά του είχε αντικαταστήσει τον Παυλίδη, και ο φορ της Σέλτικ με άπιαστη κεφαλιά ανάγκασε τον Μούριτς να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του.

Μετά το 1-0 ακολούθησε εξάλεπτη διακοπή, καθώς ο πάγκος των Κοσοβάρων διαπληκτίστηκε με την όχι και «ήσυχη» ύστερα από το γκολ εξέδρα. Ο Πογέτ άλλαξε το σχηματισμό (από 4-3-3) σε 4-3-2-1, επιχειρώντας με ξεκούραστα πόδια να διατηρήσει τη φρεσκάδα της Εθνικής και να διαφυλάξει το προβάδισμα, κάτι που πέτυχε χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα αφού το Κόσοβο προσπαθούσε να απειλήσει μόνο με σέντρες και γεμίσματα.

Και όχι μόνο αυτό, αφού στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων και με τον Μούριτς στην επίθεση, ο MVP Μάνταλος χρίστηκε και σκόρερ πλασάροντας στην αντεπίθεση σε άδεια εστία. Να σημειωθεί πως με τις κίτρινες κάρτες που δέχθηκαν απόψε Μάνταλος και Γιακουμάκης χάνουν τον επόμενο αγώνα της Εθνικής, στην Κύπρο, αλλά αυτό έχει πια μικρή σημασία...

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιούλιαν Βάινμπεργκερ (Αυστρία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γιακουμάκης, Μάνταλος, Βλαχοδήμος - Κριεζίου

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Μπακασέτας (85΄ Αλεξανδρόπουλος), Σιώπης, Μπουχαλάκης (77΄ Κουρμπέλης), Χατζηγιοβάνης (46΄ Μάνταλος), Μασούρας (85΄ Γιαννούλης), Παυλίδης (59΄ Γιακουμάκης).

ΚΟΣΟΒΟ (Αλέν Ζιρές): Μούριτς, Ντομγκιόνι, Ραχμάνι, Κριεζίου, Αλίτι, Μπιτίγκι (77΄ Ζενέλι), Μουσλία (59΄ Ιντρίζι), Μπερίσα, Ρουντάνι (46΄ Λοσάι), Μουρίκι, Ρασίτσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Ο θανατοποινίτης Φρανκ Άτγουντ και τα γράμματα που του έστελνε (βίντεο)

Αιτωλοακαρνανία: Ψαράδες τάισαν καρχαρία που πλησίασε τη βάρκα τους (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα: Έπαθε έμφραγμα και κατέληξε με την οικογένεια του σε γκρεμό