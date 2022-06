Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα - Πάτρα: Συναγερμός για παιδί με συμπτώματα

Νέο "πιθανό" κρούσμα στην Ελλάδα. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα.

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές Αρχές της Πάτρας, μετά ύποπτα συμπτώματα ηπατίτιδας που εμφάνισε ένα αγοράκι 2 ετών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές, το αγοράκι νοσηλευόταν αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με διάρροιες και εμετό, συμπτώματα που προσομοίαζαν σε γαστρεντερίτιδα. Μετά από ολιγοήμερη νoσηλεία, οι γονείς του υπέγραψαν και το παιδί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Όμως, το απόγευμα του Σαββάτου, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με απότελεσμα οι γονείς του να το μεταφέρουν εσπευσμένα στα επείγοντα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, σχεδόν λιθαργικό, λίγο πριν την οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Άμεσα του χορηγήθηκε αγωγή, ώστε να αποφευχθεί η εγκεφαλοπάθεια και στη συνέχεια ζητήθηκε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Π & Α Κυριακού", όπου λειτουργεί ειδικό κέντρο για τα παιδιά με ύποπτα συμπτώματα ηπατίτιδας.

Το 2χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί της Δευτέρας, με τους γιατρούς να περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών του προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειτια όντως για κρούσμα της συγκεκριμένης μορφής ηπατίτιδας.

