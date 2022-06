Κοινωνία

Δολοφονία “γιατρού με στραντιβάριους”: Δις ισόβια για τους κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκε η δίκη των δύο κατηγορούμενων στο Εφετείο Αθηνών, όπου αναβίωσε η δολοφονία του γιατρού με το «στραντιβάριους».

Της Αντιγόνης Θάνου

Σε δις ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν οι δυο άνδρες για την δολοφονία του γιατρού με το «στραντιβάριους» που είχε βρει μαρτυρικό θάνατο στην Πλατεία Βάθη. Η δίκη ολοκληρώθηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό.

Η δολοφονία του 70χρονου γιατρού, σημειώθηκε το 2017 και το Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τον Έλληνα και τον Ρουμάνο σε δις ισόβια, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, στη δίκη σε δεύτερο βαθμό.

«Θεωρώ ότι σε μετέπειτα βαθμό κυρίως θα εκτιμηθούν καλυτέρα. Η απόφαση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Ο Εντολέας μου δεν είχε καμία συμμετοχή», δήλωσε ο δικηγόρος του ενός κατηγορούμενου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Στις 5 Απριλίου 2017, οι δύο δράστες, επισκέφθηκαν το ιατρείο του θύματος και αφού τον ακινητοποίησαν, τον έπνιξαν με ένα κασκόλ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αρχικός στόχος ήταν η ληστεία. Μάλιστα ο 70χρονος είχε επισκεφθεί τον στο γιατρό ως ασθενής και εκεί διαπίστωσε πως διέθετε μεγάλα χρηματικά.

«Εγώ έδεσα το κασκόλ αλλά δεν είχα σκοπό να τον σκοτώσω. Στόχος μου ήταν να κλέψω», είπε ο Ρουμάνος.

Ο Έλληνας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καμία συμμετοχή και πως βρέθηκε εκεί για άλλο λόγο μετά από ραντεβού που είχε κλείσει με τον Ρουμάνο.

«Οποίο δέσιμο έγινε στην κρεβατοκάμαρα ήταν με απουσία δικιά μου. Δεν κατάλαβα τίποτα ήμουν σε σοκ όταν ανέβηκα πάνω», σημείωσε ο Έλληνας κατηγορούμενος.

Η υπόθεση με τον ” Γιατρο με το στραντιβαριους” είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς τη δεκαετία του ‘90 είχε κατηγορηθεί ότι είχε στήσει την απαγωγή μιας νεαρής Αλβανίδας όπου είχε φέρει από την πατρίδα της, το εν λόγω βιολί αξίας 1.5 εκατομμυρίου ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεαρή μητέρα έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Φονικό στην Κρήτη: Ραγίζει “καρδιές” η μαντινάδα της χήρας του 22χρονου

“Το Πρωινό” - Liam Ireland: κακοποιήθηκα σεξουαλικά από προπονητή μου (βίντεο)