Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι του ενισχυμένου προγράμματος επιδότησης διακοπών. Οι παροχές για το τρέχον πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού.

Την, Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 13:00 ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που αφορά σε 300.000 δικαιούχους και θα «τρέξει» κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2022 - 31 Ιουλίου 2023. Ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 35 εκατ. ευρώ - ποσό αυξημένο κατά 5 εκ. ευρώ σε σχέση με το πρόγραμμα της περιόδου 2021-2022. Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 23 Ιουνίου και ώρα 14.00 μέσω του συνδέσμoυ στο gov.gr.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό φέτος, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους, καθώς χαρακτηρίζεται από μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα και αυξημένες τιμές επιδότησης στους παρόχους».

Οι φετινές αυξημένες τιμές επιδότησης αφορούν σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων (5-12% σε ξενοδοχεία και 3-8% σε ενοικιαζόμενα δωμάτια), ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή. Επιπλέον, για το μήνα αιχμής Αύγουστο προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20%, όπως και πέρυσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Η αύξηση θα ισχύει για όλο το χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο.

Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Εκτός από την διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιταγές μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.

Τέλος, προβλέπεται ότι όσοι δικαιούχοι λάβουν επιταγή και δεν την ενεργοποιήσουν, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα δυο προγράμματα, ώστε να μην στερούν από άλλους δικαιούχους τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «300.000 εργαζόμενοι και άνεργοι μπορούν να επωφεληθούν φέτος από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2022-2023. Παράλληλα, όσοι έχουν κουπόνια περυσινά μπορούν να τα εξαργυρώσουν έως τις 31 Ιουλίου. Είναι μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική για τις κοινωνικές ομάδες που την έχουν ιδιαίτερα ανάγκη. Στόχος μας είναι οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να κάνουν διακοπές και ταυτόχρονα να στηριχθεί ο εσωτερικός τουρισμός, με ειδική μέριμνα για τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα η Βόρεια Εύβοια. Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο και θα εφαρμοστεί με ακόμα καλύτερους όρους σε σχέση με πέρυσι».

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε και να βελτιώνουμε το δημοφιλές πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν ή χαμηλού κόστους διακοπές στους δικαιούχους και τις οικογένειές τους ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και αγορές. Φέτος μειώνουμε την ιδιωτική συμμετοχή, αυξάνουμε την επιδότηση και διευρύνουμε τις περιοχές με δωρεάν διαμονή. Επιπλέον, δημιουργούμε ειδικό πλαίσιο στήριξης της Β. Εύβοιας και της Σάμου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές με 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις και αυξημένη επιδότηση για τις τουριστικές επιχειρήσεις όλο το χρόνο».

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που το 2021 πραγματοποίησαν 50 μέρες:

Εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) ή

Ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

Επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή

Συνδυασμό των παραπάνω

Δικαιούχοι είναι επίσης οι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος, δεν πρέπει να έλαβε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού πέρσι (πρόγραμμα 2021-2022) και να μην λάβει φέτος συναφή παροχή από άλλο φορέα (π.χ. «Τουρισμός Για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού).

Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο ή μη μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.

Ο χάρτης των επιδοτήσεων σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και σε τουριστικά καταλύματα για την περίοδο 2022-2023

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΥΠΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Παράδειγμα 1

Οικογένεια με 2 παιδιά που επιλέγει 6 βράδια σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό τον Αύγουστο:

Για τη διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ: 806,40 € (2 δίκλινα Χ 67,20 € /ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Ιδιωτική Συμμετοχή: 96 € (2 δίκλινα Χ 8€/ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Παράδειγμα 2

Ζευγάρι που επιλέγει 12 βράδια σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό στη Σάμο τον Σεπτέμβριο:

Για τη διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ: 1.036,80 € (1 δίκλινο Χ 86,40 € /ημέρα Χ 12 διανυκτερεύσεις)

Ιδιωτική Συμμετοχή: 0 €

Για τα ακτοπλοϊκά το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΔΥΠΑ ακτοπλοϊκών: 111 € (55,55 € Χ 2 άτομα)

Ιδιωτική Συμμετοχή ακτοπλοϊκών: 55,5 € (27,75 € Χ 2 άτομα)

Συνολικά το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Σύνολο επιδότησης ΔΥΠΑ: 1.147,80 €

Σύνολο ιδιωτικής συμμετοχής: 55,5 €

