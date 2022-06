Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Ο Σπήλιος Λιβανός στον ΑΝΤ1 για την κόντρα με τον Ακάρ (βίντεο)

Πως περιγράφει, ο επικεφαλής της αποστολής των Ελλήνων βουλευτών, την αντιπαράθεση που είχε με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, μετά από όσα ανιστόρητα υποστήριξε για ελληνικές προκλήσεις.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τρίτη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σπήλιος Λιβανός, αναφορικά με την αντιπαράθεση που είχαν Έλληνες βουλευτές με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, σε διεργασίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως είπε ο κ. Λιβανός, «Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ήρθε να εξηγήσει ποια είναι η πολιτική της χώρας του για τα αμυντικά θέματα. Η τοποθέτηση του διήρκεσε αρκετή ώρα. Ένα κομμάτι αφορούσε την Ελλάδα και είπε πως η Τουρκία θέλει ειρηνικές και συνεργατικές σχέσεις με την Ελλάδα».

«Πήρα τον λόγο και εκ μέρους και των συναδέλφων, κατέρριψα ένα - ένα τα επιχειρήματα του κ. Ακάρ και έτσι ακούστηκαν τα ελληνικά επιχειρήματα», προσέθεσε ο κ. Λιβανός.

Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, «είπαμε ότι δεν μπορεί η χώρα που επί δεκαετίες έχει casus belli και απειλεί μια χώρα - σύμμαχο της στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί μια χώρα που κάνει διαρκώς υπερπτήσεις, δεν μπορεί όταν καταλαμβάνει παράνομα από το 1974 μέρος της Κύπρου και μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί μια χώρα που έχει όχι μόνο μια ρητορική, αλλά μια επιθετική πολιτική έναντι της χώρας μας, να υποστηρίζει πως σέβεται το διεθνές δίκαιο».





