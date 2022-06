Κοινωνία

Αθήνα: Εκατοντάδες συλλήψεις σε αστυνομικές επιχειρήσεις

Ο απολογισμός των αστυνομικών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, την τελευταία εβδομάδα.

Σε 796 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 97 ήταν για ναρκωτικά, και σε 126 προσαγωγές αλλοδαπών προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ, από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022, κατά την διάρκεια ειδικών επιχειρήσεων που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την αντιμετώπιση και την πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων στο κέντρο της Αθήνας.

Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών/Υποδιεύθυνση Περιπολιών, Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής/Ο.Π.Κ.Ε, ΔΡΑΣΗ, Διεύθυνση 'Αμεσης Δράσης Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας).

Σύμφωνα με το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.660 προσαγωγές ατόμων, μεταξύ των οποίων οι 126 ήταν αλλοδαπών, οι οποίοι στερούνταν τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγήθηκαν στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

