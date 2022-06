Κόσμος

Ρωσία: Ο Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία

Κορυφαίος συνεργάτης του Ναβάλνι με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram κοινοποίησε την μεταφορά του

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε αιφνίδια από τις φυλακές στις οποίες εξέτιε την ποινή κάθειρξης 11-1/2 ετών σε μια άγνωστη τοποθεσία, δύο χρόνια μετά την δηλητηρίασή του με ουσία που η Δύση χαρακτηρίζει νευροτοξικό παράγοντα.

Ο Ναβάλνι, ο πιο γνωστός ηγέτης της αντιπολίτευσης, έχει παρουσιάσει τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν ως ένα δυστοπικό κράτος, το οποίο κυβερνάται από κλέφτες και εγκληματίες που θεωρούν το λάθος σωστό και στο οποίο οι δικαστές στην πραγματικότητα εκπροσωπούν μια καταδικασμένη ελίτ. Κορυφαίος συνεργάτης του Ναβάλνι με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram κοινοποίησε την μεταφορά του. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Ναβάλνι μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στο δικαστήριο, κατακεραύνωσε τον Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τον αρχηγό του Κρεμλίνου ως έναν παράφρονα που ξεκίνησε έναν «ηλίθιο πόλεμο» στον οποίο σφαγιάζονται αθώοι άνθρωποι και Ουκρανοί και Ρώσοι.

Όταν ο δικηγόρος του έφθασε στην Σωφρονιστική αποικία Νο.2, μια φυλακή που βρίσκεται στο Ποκρόφ, 119 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, του είπαν: «Δεν υπάρχει εδώ τέτοιος κρατούμενος», σύμφωνα με τον επικεφαλής του επιτελείου του Ναβάλνι, Λεονίντ Βολκόφ. «Που είναι ο Αλεξέι τώρα και σε ποια αποικία κρατουμένων έχει μεταφερθεί δεν το γνωρίζουμε», ανέφερε ο Βολκόφ στην ανάρτησή του στο Telegram. Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι δήλωσε ότι υπήρξαν φήμες ότι μεταφέρθηκε στην αποικία κρατουμένων υψίστης ασφαλείας ΙΚ-6 στο Μελέχοβο, κοντά στην πόλη Βλαντίμιρ, περίπου 250 χιλιόμετρα, ανατολικά της; Μόσχας. Η Υπηρεσία Φυλακών της Ρωσίας δεν ανταποκρίθηκε όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει την είδηση.

«Δεν γνωρίζουμε πού είναι ο Αλεξέι» «Το πρόβλημα με την μεταφορά του σε άλλη αποικία κρατουμένων δεν συνίσταται στο ότι είναι αποικία κρατουμένων υψίστης ασφαλείας είναι κάτι πιο τρομακτικό: το κυριότερο είναι ότι δεν γνωρίζουμε πού είναι ο Αλεξέι», δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιαμρίς. «Είναι μόνος του αντιμέτωπος με το σύστημα που προσπάθησε να τον σκοτώσει», πρόσθεσε η Γιαρμίς.

Ο Ναβάλνι κέρδισε τον θαυμασμό της ετερόκλητης ρωσικής αντιπολίτευσης όταν επέστρεψε οικειοθελώς στη Ρωσία το 2021 από τη Γερμανία, όπου είχε υποβληθεί σε θεραπεία, μετά την απόπειρα δηλητηρίασης του στη Σιβηρία με νευροτοξικό παράγοντα όπως έδειξαν οι εργαστηριακές εξετάσεις στην Δύση. Κατά την επιστροφή του φυλακίστηκε για παραβάσεις καταδικαστικών αποφάσεων με αναστολή. Η Ρωσία αρνείται τους ισχυρισμούς του Ναβάλνι ότι τον δηλητηρίασε η ρωσική μυστική αστυνομία με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ. Στις 24 Μαρτίου ο Ναβάλνι καταδικάστηκε επιπλέον σε ποινή κάθειρξης εννέα ετών για απάτη και ασέβεια προς το δικαστήριο.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήσαν κατασκευασμένες και αποσκοπούν στην αναθεώρηση των πολιτικών του φιλοδοξιών. Ο δικαστής έδωσε εντολή να μεταφερθεί ο Ναβάλνι σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου τα δικαιώματά του να δέχεται επισκέψεις και να έχει αλληλογραφία θα είναι περιορισμένα. Το πολιτικό δίκτυο του Ναβάλνι έχει διαλυθεί σε μεγάλο βαθμό μετά τη φυλάκισή του, αφού τέθηκε εκτός νόμου ως «εξτρεμιστική» οργάνωση. Κορυφαίοι συνεργάτες του και οργανωτικά στελέχη του δικτύου του, είτε έχουν φυλακιστεί είτε αναγκάστηκαν να εξοριστούν.

Ο Ναβάλνι δήλωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι σε μια νέα ποινική υπόθεση του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δημιουργία εξτρεμιστικής οργάνωσης και υποκίνηση μίσους κατά των αρχών, αδικήματα που επισύρουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 15 επιπλέον ετών.

