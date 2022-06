Κόσμος

Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ – Ερντογάν πριν τη Σύνοδο της Μαδρίτης

Λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη επικοινώνησαν ο πρόεδρος της Τουρκίας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στη Μαδρίτη.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο τουίτερ, ο κ. Στόλτενμπεργκ αναφέρει:

«Εποικοδομητική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε τη σημασία της αντιμετώπισης των θεμιτών ανησυχιών της Τουρκίας για την ασφάλεια σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την επίτευξη προόδου στη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ για τη Φινλανδία και τη Σουηδία».

Τσαβούσογλου: Γραπτή απάντηση Σουηδίας – Φινλανδίας για ένταξή τους στο ΝΑΤΟ

Τα έγγραφα που προσκόμισε η Σουηδία δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της Άγκυρας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για την προσπάθεια της Στοκχόλμης και του Ελσίνκι να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ θα πρέπει πρώτα να απαντήσουν στις απαιτήσεις της Τουρκίας.

Η Σουηδία και η Φινλανδία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στη Συμμαχία τον περασμένο μήνα, σε απάντηση στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι αιτήσεις τους αντιμετωπίζουν την απροσδόκητη αντίρρηση της Τουρκίας, η οποία κατηγορεί αυτές τις δύο χώρες ότι προστατεύουν μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Τουρκία και τους δυτικούς συμμάχους της και από μια προηγούμενη απόφασή τους να μπλοκάρουν τι εξαγωγές όπλων στην Τουρκία.

Νωρίτερα σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Άγκυρα αναμένει μια «γραπτή απάντηση» από τη Σουηδία και τη Φινλανδία προτού άρει τις αντιρρήσεις της για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.





