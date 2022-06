Πολιτισμός

Η Ακαδημία Ελληνικών βραβείων Τέχνης βράβευσε τον Γιάννη Σμαραγδή (εικόνες)

Bραβεύθηκε ως ελληνική προσωπικότητα της χρονιάς, με το διεθνές βραβείο “Ιωάννης Καποδίστριας”. Σε ποιο πρόσωπο αφιέρωσε το βραβείο ο σκηνοθέτης, αποκαλώντας το “Άγγελο με φτερά”.

Το βραβείο «Ιωάννης Καποδίστριας» απένειμε φέτος σε μια Ελληνική καλλιτεχνική προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας η Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης που με το έργο του προβάλλει τις φωτεινές Ελληνικές αξίες.

Αυτό το βραβείο απονεμήθηκε στον πολυβραβευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή.

Η τιμή αυτή προς το πρόσωπο του ιδιαίτερα δημοφιλούς Έλληνα σκηνοθέτη έρχεται να επιβραβεύσει την σταθερή του σχέση με την προβολή και την ανάδειξη των στοιχείων που οργανώνουν την ελληνική ταυτότητα, τον εσώτερο ελληνικό πολιτισμό. Στο έργο του προβάλλει το αρχαίο ελληνικό αίσθημα, καθώς και την πίστη στην ορθοδοξία που διαχρονικά διαμορφώνουν την ξεχωριστή θέση της Ελλάδος μέσα στον ακατάλυτο χρόνο.

Τα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και το βραβείο επέδωσε στον σκηνοθέτη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, ο οποίος δήλωσε: «Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα για λίγα λόγια, αλλά σηματοδότηση αρκετών πράξεων. Και είναι μεγάλη τιμή, τουλάχιστον, να παραδίδω αυτό το εξαιρετικό βραβείο σε έναν διεθνούς φήμης άνθρωπο σεμνό, ταπεινό, αλλά εργάτη της τέχνης, τον Γιάννη Σμαραγδή. Να είσαι δυνατός, γερός και να έχεις πάντα ψηλά την Ελλάδα όπως την έχεις».

Αντιφωνώντας τον κύριο Πατούλη ο Γιάννης Σμαραγδής, αφού τον ευχαρίστησε για τα καλά του λόγια, θύμισε στους παρόντες την πρώτη γνωριμία που είχε μαζί του. «Πριν από αρκετά χρόνια συνευρεθήκαμε τυχαία στο Σικάγο, μαζί με Έλληνες πατριώτες της Αμερικής, αυτούς που και σήμερα δίνουν τη μάχη στα κέντρα αποφάσεων των ΗΠΑ, κρατώντας ψηλά την Ελληνική σημαία και υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας ως Ακρίτες Έλληνες. Ο Περιφερειάρχης κι εγώ δώσαμε και πήραμε δύναμη από τη δύναμή τους και πίστη για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τη μέσα ανώτερη πατρίδα».

Συνεχίζοντας συγκινημένος ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Κανείς καλλιτέχνης δεν μπορεί να κάνει έργο με την πιθανότητα να αφήσει ίχνος αν δεν έχει ένα ή περισσότερους αγγέλους Ορατούς ή αόρατους να τον προστατεύουν! Στα ώριμα Χρόνια της ζωής μου είχα την ευλογία και την τύχη να έχω ένα ορατό άγγελο τη γυναίκα μου Ελένη που έχει φτερά και που μου τα δανείζει για να γίνουν τα έργα και μετά της τα επιστρέφω, για να μη μείνει άπτερη. Και τώρα που δοκιμάζεται ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ άγγελος παραμένει…και ως εκ τούτου επιτρέψτε μου να της αφιερώσω αυτό το βραβείο! Προετοιμάζοντας την ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ το βραβείο αυτό είναι ευλογία. Αυτή η αγάπη που έρχεται από εδώ, μέσω του βραβείου, θα περάσει μέσα στην ταινία, να είστε σίγουροι. Μια πανδημία και ένας πόλεμος πήγε την ταινία πίσω. Η ταινία όμως πρέπει να είναι έτοιμη το 2023, γιατί είναι μια ιερή υποχρέωση απέναντι στον ανεξίτηλο Ιωάννη Καποδίστρια, τον Έλληνα πρότυπο για τις μελλοντικές γενεές.

(Ο Γιάννης Σμαραγδής με την γυναίκα του Ελένη, στην οποία αφιέρωσε το βραβείο. Εδώ, στα γυρίσματα της ταινίας ΚΑΒΑΦΗΣ, το 1995)

Και…Ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρό της κύριο Δημήτρη Μουζακίτη, για το βραβείο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ που ελπίζω και εύχομαι να στοιχειώσει ευεργετικά την ταινία που ετοιμάζουμε για τον μεγάλο Πατριώτη και Έλληνα-πρότυπο για τις επερχόμενες γενεές, τον ανεξίτηλο Ιωάννη Καποδίστρια… Ένα έργο-Προσευχή, με την ελπίδα ότι θα ενισχύσει και θα στερεώσει την Εθνική μας συνείδηση αλλά και την Ορθόδοξη Χριστιανική μας Πίστη όπως θα το επιθυμούσε ο εσαεί παρών Ιωάννης Καποδίστριας… Σας Ευχαριστώ».

(Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, η ηθοποιός Άννα Αδριανού και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Δημήτρης Μουζακίτης)

Αφιέρωμα της Ακαδημίας Ελληνικών Βραβείων Τέχνης στον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Η Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης που στο παρελθόν είχε τιμήσει τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον τίμησε ξανά με ένα αφιέρωμα στην έναρξη της εκδήλωσης. Ο σκηνοθέτης ιδιαιτέρως χάρηκε γι’ αυτό, αφού τον συνέδεε στενή φιλία με τον μεγάλο ουράνιο συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου και όπως είναι γνωστό έχει γράψει τη μουσική για τις πολυβραβευμένες ταινίες του σκηνοθέτη Καβάφης και El Greco, οι οποίες ταινίες έχουν διεθνώς βραβευθεί και για την μουσική του μεγάλου μας συνθέτη.

Επιπροσθέτως, ο σκηνοθέτης θύμισε πως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είχε γράψει τη μουσική εντελώς δωρεάν, όπως άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Βαγγέλης δεν είχε πληρωθεί ποτέ για οτιδήποτε είχε κάνει στην Ελλάδα μας που την λάτρευε και που θεωρούσε τιμή του που ήταν Έλληνας.

(Ο Γιάννης Σμαραγδής με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στην πρεμιέρα του EL Greco)

Η ταινία EL GRECO… και βιβλίο

Επίσης, ο σκηνοθέτης έκανε μια αναφορά στο βιβλίο του στοχαστή Μίμη Τσακωνίατη El Greco: Γιάννης Σμαραγδής – Ο Αρχιτέκτονας της Ψυχής, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ εντός των ημερών. Αυτό το βιβλίο είναι το τρίτο στη σειρά. Έχουν προηγηθεί το Καλή σου νύχτα, κυρ Αλέξανδρε και Καβάφης, ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δυο, για την ταινία Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι και Καζαντζάκης. Έτσι, κάθε ταινία θα έχει και ένα βιβλίο που θα τις συνοδεύει στους μέλλοντες καιρούς.

