“Super Mammy”: τι θα δούμε στο 11ο επεισόδιο (εικόνες)

Άλλο ένα σπαρταριστό βράδυ Σαββάτου υπόσχονται στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, ο Μάρκος Σεφερλής και η παρέα του.

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «Super Mammy», την κωμική σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 22:00, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

Τι θα δούμε στο 110 επεισόδιο, το Σάββατο, 18 Ιουνίου, στις 22:00…

«Σαν το σκυλί στ’ αμπέλι!»

Η οικογένεια Μπιρμπίλη αποφασίζει ότι ο ηλικιωμένος οικογενειακός σκύλος, Φούλης, πρέπει να πάει σ’ έναν «οίκο ευγηρίας» για να περάσει ξέγνοιαστα τις τελευταίες μέρες του, αλλά δεν ξέρουν πώς να το πουν στη Χαρίκλεια. Εκείνη, ωστόσο, κρυφακούει τις συζητήσεις τους και νομίζει ότι μιλούν για αυτήν! Παράλληλα, τα παιδιά ετοιμάζουν ένα πάρτι έκπληξη για τα γενέθλια της Χαρίκλειας, τα οποία η ίδια έχει ξεχάσει.

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ: Μάρκος Σεφερλής

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Καπετάνιος, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης, Σταύρος Νικολαΐδης, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Κώστας Σόμμερ, Δημήτρης Σταρόβας, Έλενα Τσαβαλιά, Τάνια Τρύπη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Αγριόμαλλος, Περικλής Αλμπάνης, Αντώνης Βλάσσης, Μάριος Γλύκας, Λεωνίδας Ιορδάνου, Φανούρης Κορρές, Ιωάννα Στρίγγα

#SuperMammy

Instagram: @xarikleia_official

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

