“Άγριες Μέλισσες” - Άσυλο Ανιάτων: Δωρεά αμαξιδίου θαλάσσης από την J.K.PRODUCTIONS

Η εταιρεία παραγωγής της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1 προσέφερε ένα νέο αμαξίδιο, για να μπορούν οι περιθαλπόμενοι στο Άσυλο να έχουν ασφαλέστερη πρόσβαση στην θάλασσα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ασύλου Ανιάτων, «το Άσυλο Ανιάτων απέκτησε ένα νέο αμαξίδιο θαλάσσης, το οποίο αποτελεί ευγενική δωρεά της εταιρείας παραγωγής J. K. PRODUCTIONS, με στόχο να προσφέρει στους περιθαλπόμενους του Ιδρύματος τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στη θάλασσα. Η δωρεά από την εταιρείας παραγωγής J. K. PRODUCTIONS πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση κάποιων γυρισμάτων που έγιναν στις εγκαταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ.

Με το ειδικά διασκευασμένο αμαξίδιο θαλάσσης, οι ένοικοι του Ασύλου θα μπορούν να μεταφέρονται από την ακτή μέσα στη θάλασσα και να απολαμβάνουν το καλοκαιρινό τους μπάνιο.

Οι επισκέψεις των περιθαλπόμενων στη θάλασσα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος θαλάσσιων μπάνιων, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο, παράλληλα με ποικίλες δραστηριότητες εκπαιδευτικού περιεχομένου, ψυχαγωγίας και άθλησης. Συγκεκριμένα, οι ένοικοι του Ιδρύματος επισκέπτονται την παραλία του ΠΙΚΠΑ Βούλας, η οποία είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρικά αμαξίδια. Η παραλία διαθέτει ειδική διαδρομή που οδηγεί σε ράμπες με ειδικό κάθισμα, προκειμένου να διευκολυνθούν τα άτομα με κινητικές δυσκολίες για να απολαμβάνουν τη θάλασσα και το κολύμπι.

Η Προέδρος του Ασύλου Ανιάτων κυρία Ιωάννα Ηλιάδη δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά παραλάβαμε ένα νέο αμαξίδιο θαλάσσης που θα προσφέρει στους περιθαλπόμενους του Ασύλου το δικαίωμα της εύκολης και ισότιμης πρόσβασης στη θάλασσα. Ευχαριστούμε θερμά την Εταιρεία Καραγιάννης και ΣΙΑ Ε.Ε., τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη προσωπικά καθώς και τον παραγωγό και φίλο μας κύριο Γιώργο Λύγγρη για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την αγάπη και τη στήριξη του έργου μας. Η δωρεά τους αποτελεί ένα δώρο πολυπόθητο, το οποίο θα διευκολύνει το καλοκαιρινό μπάνιο των περιθαλπόμενων στο ΠΙΚΠΑ Βούλας και θα αποτελέσει για εμάς μία όμορφη ανάμνηση των γυρισμάτων στον χώρο μας».

Λίγα λόγια για το Άσυλο Ανιάτων

Είναι το πρώτο φιλανθρωπικό σωματείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1893 χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Το 1972, ίδρυσε το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων (ΙΠΧΠ), που εδρεύει στην Κυψέλη με στόχο την περίθαλψη ασθενών οι οποίοι πάσχουν από ανίατες ασθένειες, παραπληγίες, τετραπληγίες, εγκεφαλοπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας και παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η δομή αυτή αποτελεί πρότυπο για την δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα στον τόπο μας, προσφέρει στους ασθενείς 24ωρη υποστήριξη και απασχολεί 110 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων (ιατρούς, φυσίατρους, φυσικοθεραπευτές, νοσοκόμους, εργασιοθεραπευτές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.)

Σκοπός του είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των συνανθρώπων μας που πάσχουν από κινητική αναπηρία (επίκτητη ή κληρονομική). Στο σύνολο των 128 χρόνων λειτουργίας του, έχει φροντίσει και περιθάλψει με στοργή περίπου 8.000 περιθαλπόμενους.

