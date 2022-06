Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Σοϊλού: Οι προκλητικές δηλώσεις και η απάντηση Ελλήνων βουλευτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κόντρα στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. Aυτή τη φορά ανάμεσα στον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών και στους Έλληνες βουλευτές.



Συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αντιπροσωπία στη δεύτερη ημέρα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά το επεισόδιο που είχαν οι Έλληνας βουλευτές με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, την Τετάρτη τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού. Κατηγόρησε και πάλι την Ελλάδα για επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο και μάλιστα ζήτησε την κατάργηση της Frontex. Ακόμη επανέφερε τα όσα είπε την Τρίτη ο Χολουσί Ακάρ, για ελληνική βοήθεια στο PKK.

Μάλιστα κατηγόρησε ευθέως την χώρα μας στην υπόθαλψη τρομοκρατών με τη Φινλανδία και τη Σουηδία ενώ ανέφερε ακόμη πως μέλη του PKK διαθέτουν γερμανικό και γαλλικό οπλισμό.

Η απάντηση από τους Έλληνες βουλευτές ήταν και πάλι ηχηρή και στη συνεδρίαση μίλησαν ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Σπήλιος Λιβανός, ο Μανούσος Βολουδάκης και η Θεοδώρα Τζάκρη.

Οι έλληνες βουλευτές ξεκαθάρισαν για ακόμη μια φορά πως δεν γίνονται επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο με τον Μανούσο Βολουδάκη να σημειώνει πως αυτές τις καταγγελίες τις έχει εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει αποδειχθεί το παραμικρό. Παράλληλα κατηγόρησαν την Τουρκία που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό.

Για τα περί υπόθαλψης τρομοκρατών οι έλληνες βουλευτές επεσήμαναν στον Σοϊλού πως αυτό αποτελεί μια συνωμοσία που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

«Είναι απολύτως απαράδεκτοι (οι ισχυρισμοί για απωθήσεις). Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι ανώνυμοι ή αναξιόπιστες μαρτυρίες, ο σκοπός των οποίων είναι να δημιουργήσουν μεροληπτικές κατηγορίες παρά να προωθήσουν την αλήθεια», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ Σπήλιος Λιβανός στον Σοϊλού.

«Εμείς θέλουμε την Τουρκία ως εταίρο, με βάση το διεθνές Δίκαιο και αναρωτιόμαστε τι δουλειά έχετε με εμάς στο ΝΑΤΟ, αν είμαστε μία ομάδα κρατών που υποθάλπουν την τρομοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανούσος Βολουδάκης.

Η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ σήμερα έχει τίτλο: «Ο Σοϊλού έκανε τους Έλληνες βουλευτές να σιωπήσουν». Σύμφωνα με την εφημερίδα ο Σοιλού υποστήριξε ότι έχουν εκατοντάδες βίντεο με απωθήσεις στα χέρια τους. Εάν ξαναλάβετε τον λόγο δεν θα μιλήσω, θα δείξω τα βίντεο, είπε προς τους Έλληνες βουλευτές και πρόσθεσε ότι "η ακτοφυλακή σας σκότωσε ανθρώπους, επιτέθηκε στα σκάφη τους με όπλα, ξεφούσκωσαν τα σκάφη τους".

Ειδήσεις σήμερα:

Πόρτο Ράφτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο νεαρός που μαχαιρώθηκε στο πάρτι

British Airways: Πλημμύρισε η καμπίνα αεροσκάφους εν ώρα πτήσης (βίντεο)

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Δικογραφία για 13 άτομα