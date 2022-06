Πολιτική

Κομισιόν: Η Τουρκία να σταματήσει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας

Νέο μήνυμα της Κομισιόν στην Τουρκία, με αφορμή τις προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Η δήλωση του Πίτερ Στάνο.



«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει όλες τις απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο τους» τόνισε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδιος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Πίτερ Στάνο ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τη συνέχιση των προκλήσεων από την πλευρά της Άγκυρας.

Παράλληλα, ο κ. Στάνο σημείωσε ότι «οποιοδήποτε ανοιχτό ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ειρηνικό τρόπο, μέσω διαλόγου, καλή πίστη, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας». Επίσης, ο Εκπρόσωπος της Επιτροπής συμπλήρωσε ότι «όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ με την Τουρκία, η ΕΕ ήταν και είναι πολύ σαφής: Περιμένουμε από την Τουρκία να έχει εποικοδομητική συμπεριφορά, να απέχει από βήματα που κλιμακώνουν, ρητορική ή ενέργειες και να δεσμευτεί στην οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας και όχι το αντίθετο».

«Διαφορετικά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα αναγκάζονταν να εξετάσουν κατάλληλη απάντηση. Αυτό δηλώθηκε ξεκάθαρα δύο φορές πέρυσι από τους Ευρωπαίους ηγέτες και αυτή παραμένει η θέση μας μέχρι σήμερα» επισήμανε.

Επιπροσθέτως, ο Πίτερ Στάνο υπογράμμισε ότι «η ΕΕ ήταν πολύ σαφής σε πολλές περιπτώσεις ότι είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να δεσμευτούμε με την Τουρκία - σταδιακά, αναλογικά και αναστρέψιμα για να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, υπό τους καθορισμένους όρους» αναφέροντας ωστόσο ότι η Άγκυρα θα πρέπει «να δεσμευτεί σε αποκλιμάκωση και η αποκλιμάκωση πρέπει να διατηρηθεί».

