Κοινωνία

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: νέες προσλήψεις εκατοντάδων Ειδικών Φρουρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την κάλυψη των επιπλέον θέσεων.

Σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναφέρει ότι «προχωρά η διαδικασία για την πρόσληψη ακόμη 600 Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)».

Όπως τονίζεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, «Οι 600 επιπλέον Ειδικοί Φρουροί, θα προσληφθούν από τη λίστα επιλαχόντων, σύμφωνα με την από 31 Μαΐου 2021 προκήρυξη, ενώ θα καλύψουν τις επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 80% από την κατηγορία Α’ (480 θέσεις) και 20% από την κατηγορία Β’ (120 θέσεις)».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η διαδικασία για την πρόσληψη ακόμη 600 Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

Οι 600 επιπλέον Ειδικοί Φρουροί, θα προσληφθούν από τη λίστα επιλαχόντων, σύμφωνα με την από 31 Μαΐου 2021 προκήρυξη, ενώ θα καλύψουν τις επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 80% από την κατηγορία Α’ (480 θέσεις) και 20% από την κατηγορία Β’ (120 θέσεις).

Η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσα στον ερχόμενο Ιούλιο, ενώ ήδη χορηγούνται στους υποψήφιους τα δελτία υγειονομικών εξετάσεων.

Οι παραπάνω προσλήψεις αποτελούν έμπρακτη εφαρμογή του Κυβερνητικού Σχεδιασμού και εντάσσονται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας για την αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας προσώπων και υποδομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα – Μάνος Δασκαλάκης: Πολύωρη κατάθεση στη ΓΑΔΑ

Κομοτηνή: Θρήνος για την φοιτήτρια - Άφησαν λουλούδια στο σημείο που ξεψύχησε (εικόνες)

Φονικό στην Μακρινίτσα: Στο “σκαμνί” ο 32χρονος που σκότωσε τα δύο αδέλφια