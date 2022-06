Οικονομία

Μητσοτάκης για απόφαση Eurogroup: Κλείνει ένας επώδυνος κύκλος 12 ετών

Τι σηματοδοτεί για την "απελευθέρωση της οικονομίας", όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, η απόφαση για έξοδο από την Ενισχυμένη Εποπτεία. Τι δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την απόφαση του Eurogroupγια την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας, αναφέρει σε δήλωση του ότι, "Η Ελλάδα και οι Έλληνες υποδέχονται, σήμερα, μία σημαντική εθνική επιτυχία: με τη σφραγίδα του Eurogroup, η οικονομία μας απελευθερώνεται, πλέον, από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας. Κλείνει, έτσι, ένας επώδυνος κύκλος που άνοιξε πριν από 12 χρόνια. Και, ταυτόχρονα, ανοίγει μία νέα εποχή αυτόνομων επιλογών για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών της".

"Έτσι, μετά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών και την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ, επιτυγχάνεται και ο τρίτος στόχος που εξαρχής είχε θέσει η κυβέρνηση ανοίγοντας τον δρόμο για τον μεγάλο εθνικό στόχο: την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας που ξεκλειδώνει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες ευημερίας για όλους. Και όλα αυτά ενώ, εδώ και τρία χρόνια, μένει σταθερό το τιμόνι του τόπου, παρά τις συνεχείς εξωγενείς κρίσεις και τις αλλεπάλληλες προκλήσεις", υπογραμμίζει στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός.

"Την εξέλιξη αυτή συνοδεύουν τα νεότερα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, σύμφωνα τα οποία οι πολίτες εμπιστεύονται, τώρα, περισσότερο τους ευρωπαϊκούς, αλλά και τους εθνικούς θεσμούς. Μία απάντηση στον λαϊκισμό. Που αποδεικνύει ότι, μαζί με την οικονομική ευρωστία, η Πολιτεία ανακτά και τη λαϊκή αποδοχή, την οποία τόσο πολύ είχαν κλονίσει οι δοκιμασίες όλων των προηγούμενων ετών.

Η Ελλάδα δεν είναι, πια, το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης. Αλλά ένας αξιόπιστος εταίρος. Ένα κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις, αλλά συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Που δεν αδικείται, αλλά ηγείται. Με το βλέμμα στην ανάπτυξη της οικονομίας και τη σκέψη στην ανακούφιση της κοινωνίας. Μετατρέποντας τα καθημερινά βήματα προς τα εμπρός, σε ένα μεγάλο άλμα προς το μέλλον. Για την Ελλάδα που αξίζουμε", καταλήγει η δήλωση του Πρωθυπουργού.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα. Επιτυγχάνεται ένας μεγάλος εθνικός στόχος. Δρομολογείται η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, αυτό το καλοκαίρι», τονίζει ο Χρήστος Σταϊκούρας μετά την απόφαση του Eurogroup.

«Κλείνει, έτσι, μαζί με την πρόωρη εξόφληση των δανείων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, ένα δύσκολο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Ένα κεφάλαιο που άνοιξε το 2010.

Η Ελλάδα επιστρέφει. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να αποτελεί εξαίρεση στην Ευρωζώνη. Η σημερινή απόφαση του Eurogroup αναγνωρίζει:

τις μεγάλες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας

την μεταρρυθμιστική ατζέντα στο πεδίο της οικονομίας της σημερινής Κυβέρνησης

Παρά τις μεγάλες, πολλαπλές, εξωγενείς κρίσεις, τις σημαντικές αβεβαιότητες και τις νέες προκλήσεις, παγκοσμίως, έχουμε αποδείξει, πολίτες και πολιτεία, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα αναπτύσσεται, αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται! Κοιτάμε μπροστά με δυναμισμό και αυτοπεποίθηση!», υπογραμμίζει στη δήλωση του ο Υπουργός Οικονομικών.

Πηγές του Μαξίμου, σχολιάζοντας την απόφαση του Eurogroup, ανέφεραν, «Βγαίνουμε από την ενισχυμένη εποπτεία. Τίτλοι τέλους στην εποχή της κρίσης μετά από 12 χρόνια» και συμπλήρωναν «αποκαθίστανται αποκαθίστανται συνθήκες κανονικότητας στην Ελλάδα για πρώτη φορά από το 2010. Τώρα ξεμπερδέψαμε με τα μνημόνια λοιπόν».

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τις δηλώσεις του σχετικά με την απόφαση του Eurogroup τερματιστεί για την Ελλάδα η διαδικασία αυξημένης επιτήρησης.

«Αμετανόητος ο κ. Μητσοτάκης μιλάει και πάλι σήμερα για το κλείσιμο του επώδυνου κύκλου που άνοιξε το 2012, όταν ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πως υπεύθυνη για το δημοσιονομικό εκτροχιασμό που οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, είναι η κυβέρνηση της Ν.Δ. της περιόδου 2004-2009», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του κόμματος. Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρει δηκτικά: «Ευχόμαστε και ελπίζουμε, η πολιτική της παρούσας κυβέρνησης της Ν.Δ. που εγκλωβίζει στρατηγικά τη χώρα σε νέα αδιέξοδα, να μην οδηγήσει και πάλι σε επώδυνους κύκλους».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης είναι προκλητικοί, όχι μόνο γιατί τα δυσβάσταχτα βάρη, που επιβλήθηκαν στον ελληνικό λαό την τελευταία δεκαετία παραμένουν στο ακέραιο, αλλά και γιατί η περίφημη «ευρωπαϊκή κανονικότητα» συνοδεύεται με μόνιμες δεσμεύσεις και μηχανισμούς ελέγχου για την απρόσκοπτη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Επιπλέον, ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι δεσμεύσεις και τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που αποτελεί το νέο «υπερμνημόνιο» σε βάρος των λαών της Ευρώπης».

