Πανελλήνιες 2022 - ΕΠΑΛ: Φινάλε με τρία μαθήματα

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εξετάσεις και για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ. Ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα.



Ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις θα διαγωνιστούν στα μαθήματα: Στοιχεία ψύξης – κλιματισμού, Κινητήρες αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.

Το Σάββατο, 18 Ιουνίου, ξεκινά η εξέταση των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων με Αγγλικά και τελειώνει την Πέμπτη, 30 Ιουνίου με Ιταλικά.

Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, ενώ οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

