Ταξί: Αυξήσεις στα κόμιστρα φέρνουν οι τιμές των καυσίμων

Πως διαμορφώνονται οι νέες χρεώσεις στα κόμιστρα των ταξί σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ.



Αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί φέρνουν οι εκρηκτικές τιμές στα καύσιμα αφού, όπως δηλώνουν οι αυτοκινητιστές, ο κλάδος έχει οδηγηθεί σε «ασφυξία».

Το Συνδικάτο των αυτοκινητιστών μετά και τις συναντήσεις που είχε με την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών έθεσε όλα τα αιτήματα που είχε καταθέσει το ΣΑΤΑ με σχετικό υπόμνημα στις 13-05-2022 επισημαίνοντας πως τις υπάρχουσες συνθήκες (δύο χρόνια υπολειτουργίας λόγω της υγειονομικής κρίσης, αύξηση της τιμής των καυσίμων, διπλασιασμός των δαπανών για την συντήρηση του οχήματος) ο κλάδος δεν έχει άλλες αντοχές. Ετσι μετά και τη χθεσινή συνάντηση με τον υφυπουργό Μεταφορων Μιχάλη Παπαδόπουλο, σύμφωνα με πληροφορίες από τους αυτοκινητιστές, επήλθε η συμφωνία.

Με βάση την αναπροσαρμογή του κομίστρου, η πτώση της σημαίας θα αυξηθεί στο 1,80 από 1,19 ευρώ, η ελάχιστη αποζημίωση ορίζεται στα 4 ευρώ, ενώ αυξάνεται στα 40 ευρώ η διαδρομή από και προς το αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος".

Πάντως, οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις προσεχείς ημέρες.

Ωστόσο, με βάση τον νέο τιμοκατάλογο, που ανακοίνωσε στα social media ο ΣΑΤΑ, οι νέες χρεώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Εκκίνηση-πτώση σημαίας: 1,80 ευρώ (από 1,19)

Μονή ταρίφα: 0,90 ανά χιλιόμετρο (από 0,68)

Διπλή ταρίφα-Νυχτερινό: 1,25 ανά χιλιόμετρο (από 1,19)

Ελάχιστη αποζημίωση: 4 ευρώ (από 3,16)

Χρονοχρέωση ανά ώρα-Μέγιστη διάρκεια αναμονής 20 λεπτά: 15 ευρώ (από 10,85)

Αεροδρόμιο-Κέντρο Αθήνας (Δακτύλιος) και το αντίστροφο: 40 ευρώ (από 35 ευρώ)

Αεροδρόμιο-Κέντρο Αθήνας (Δακτύλιος) και το αντίστροφο-Νύχτα (00.00-05.00): 55 ευρώ (από 48 ευρώ)

"Η αύξηση είναι μόνο η αρχή", επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΣΑΤΑ, προσθέτοντας πως "σε λίγο χρονικό διάστημα έγιναν όσα δεν έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια. Με τις δικές μας πιέσεις και τα δικά μας επιχειρήματα, όχι μόνο άνοιξαν οι κλειστές πόρτες (κατέρρευσε και αυτό το αφήγημα) αλλά υλοποιούνται αιτήματα του κλάδου όπως αυτό της αναπροσαρμογής του τιμολογίου".

