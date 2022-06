Κοινωνία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τι είπε στους γονείς του στο πρώτο επισκεπτήριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο επισκεπτήριο από τους γονείς του στις Φυλακές Μαλανδρίνου δέχθηκε ο δολοφόνος της Καρολάιν.

Το πρώτο επισκεπτήριο στις Φυλακές Μαλανδρίνου δέχθηκε ο καθ ομολογίαν δολοφόνος της Καρολάιν, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Τον επισκέφτηκαν οι γονείς του, που δεν τον είχαν συναντήσει από την ημέρα της ομολογίας του και μετά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο Αναγνωστόπουλος έκανε αίτημα στις φυλακές Μαλανδρίνου για να δεχτεί επισκεπτήριο το οποίο έγινε δεκτό και είδε τους γονείς του στις 16:00 την Τετάρτη (15/6).

Ο ίδιος δεν βγαίνει καθόλου από το κελί του, αλλά προτιμά να διαβάζει βιβλία. Με τους γονείς του συζήτησε για όλες τις δικαστικές εξελίξεις, ενώ φαίνεται πως τους έκανε συνεχείς ερωτήσεις για την κόρη του Λυδία. Συγκεκριμένα ρωτούσε αν κλαίει, αν βγάζει δόντια..

Επίσης, μέσα στις επόμενες μέρες ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν αποκλείεται νέο αίτημα για μεροκάματα στις φυλακές Μαλανδρίνου προκειμένου να μειώσει την ποινή του.

Ο δικηγόρος της οικγένειας της αδικοχαμένης Καρολάιν, κ . Χαρμάνης δήλωσε στην εκπομπή ¨"Το Πρωινό""υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου για την επικοινωνία της οικογένειας του Μπάμπη με το παιδί, μία απόφαση που η οικογένεια της Καρολάιν την ακολουθεί ευλαβικά"





Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να προστατεύεται

Παλαιό Φάληρο: Πυρπόλησαν αυτοκίνητα σε έκθεση (εικόνες)

Μεταναστευτικό: έπαινοι για την Ελλάδα από ΟΗΕ και ΔΟΜ