Ελληνοτουρκικά - Ακάρ: Σημαντικό να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Ελλάδα

Τι είπε για την συνάντηση με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Επιτέθηκε εκ νέου επιτεθεί σε Έλληνες πολιτικούς.

Για τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο έπειτα από την πρόσφατη ένταση μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ εξέφρασε τη βούληση της Τουρκίας να ζήσει σε ειρήνη, ευημερία και ειρήνη με τους γείτονές της.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι «ορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα συνεχίζουν τις ενέργειες και τη ρητορική τους λόγω κάποιων φιλοδοξιών. Μάλιστα, υπάρχουν εξοπλιστικές μελέτες που έχουν ξεκινήσει. Ο οικονομικός αντίκτυπος αυτού στον ελληνικό λαό είναι επίσης πολύ βαρύς. Επιδιώκουν επίσης συμμαχίες. Απέναντι σε όλα αυτά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Είναι σημαντικό για εμάς να ενεργήσουμε αποδεχόμενοι ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με τη γείτονά μας, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα, με διπλωματικά μέσα, ότι μπορούμε να επωφεληθούμε καλύτερα από τα πλούτη αν είμαστε μαζί και ενωμένοι, και ότι αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των χωρών μας. Θεωρούμε σημαντικό να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων. Η επικέντρωση σε μια θετική ατζέντα και η μείωση των εντάσεων θα συμβάλει τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και στην περιφερειακή συνεργασία. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να παρατηρήσουμε ότι ορισμένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και απόστρατοι στρατιώτες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα επιχειρήματα που προβάλαμε».

Σε ερώτηση για την ένταση με τους Έλληνες βουλευτές στην συνεδρίαση της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, ο Ακάρ είπε: «Κάναμε μια ενημέρωση σε μια πολύ επιλεγμένη, ευγενική, διπλωματική γλώσσα χωρίς να προκαλούμε κανέναν. Η ουσία της ενημέρωσής μας ήταν η εξής: Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας; Υπάρχει. Πώς επιλύεται; Με συζήτηση. Υπάρχουν γι αυτό διαπραγματεύσεις διερευνητικές, διαβουλεύσεις για μείωση της έντασης και για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είπαμε ότι μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα συζητώντας. Αυτοί όμως, με αβάσιμα ερωτήματα και σχόλια προσπάθησαν να απομακρύνουν την συνάντηση από το στόχο της η οποία πήγαινε πολύ καλά.»

