Κύπρος: Σκάνδαλο μεγατόνων με ανώτερο αστυνομικό συγκλονίζει τη χώρα

Σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις στους κόλπους της κυπριακής αστυνομίας. Οι συνομιλίες ανώτερου αστυνομικού με βαρυποινίτη και το ζητούμενο...

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση που έρχεται από την Κύπρο, σύμφωνα με την οποία Ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας, συνομιλούσε με βαρυποινίτη που εκτίει φυλάκιση για εμπόριο ναρκωτικών και του ζητούσε να ψάξει να βρει βίντεο με προσωπικές στιγμές της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους και της Υποδιευθύντριας Αθηνάς Δημητρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας "Πολίτης", ο αξιωματικός της Αστυνομίας ζητούσε από τον κατάδικο να του βρει άμεσα κάποιος βίντεο με την διευθύντρια Φυλακών σε προσωπικές στιγμές για να «την κάψει». Όπως ανέφερε στα μηνύματα μέσω Telegram, είχε πληροφορίες ότι η Διευθύντρια των Φυλακών θα πήγαινε σε κάποια άλλη θέση και έτσι ήθελε να την πλήξει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης είχε προτείνει δύο φορές στην Διευθύντρια των Φυλακών Άννα Αριστοτέλους να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας και η ίδια είχε αρνηθεί.

Η διευθύντρια των φυλακών επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και ανέφερε πως θα κάνει επίσημη καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα ζητώντας τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και την διαθεσιμότητα του αξιωματικού.

Στις συνομιλίες μεταξύ των αξιωματικού και του βαρυποινίτη, γίνονται αναφορές σε χρηματισμό, και σε προσπάθεια δυσφήμισης των φυλακών.

Θα πρέπει αν σημειωθεί ότι οι Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου υπό τη Διεύθυνση της κας Αριστοτέλους έχουν καταστεί πρότυπο, και παρουσιάστηκαν σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Netflix μεταξύ των πέντε πιο ανθρώπινων Φυλακών στο κόσμο.

Πηγή: Εφημερίδας «Πολίτης»

