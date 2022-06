Life

Eurovision - Ουκρανία: αντιδράσεις για το “μπλόκο” στην επόμενη διοργάνωση

Η ανακοίνωση της EBU προκάλεσε θύελλα στο Κίεβο. Τι αναφέρουν οι ουκρανικές Αρχές. Τι αποφάσισε η EBU για την διοργάνωση του 2023.

Η Ουκρανία, η οποία κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, επέκρινε την απόφαση της EBU να μην της αναθέσει την επόμενη διοργάνωση για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία δεν συμφωνεί με την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Ολεξάντρ Τκατσένκο και ζήτησε διαπραγματεύσεις με σκοπό τη διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το 2023 στη χώρα του.

Κατά παράδοση, η νικήτρια χώρα του διαγωνισμού φιλοξενεί την διοργάνωση τον επόμενο χρόνο, αλλά την Παρασκευή η EBU ανακοίνωσε ότι ο προσεχής διαγωνισμός δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην Ουκρανία δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το BBC για τη μεταφορά της διοργάνωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ουκρανικό συγκρότημα Kalush Orchestra κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι του Ηνωμένου Βασιλείου να εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σπεύσει να συγχαρεί το συγκρότημα για τη νίκη του. Είχε επίσης αναφέρει σε μήνυμά του στο διαδίκτυο ότι η Ουκρανία θα φιλοξενούσε τον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού.

«Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας UA:PBC δεν μπορεί να εκπληρώσει τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις υπηρεσιακές εγγυήσεις που απαιτούνται για να φιλοξενήσει, διοργανώσει και κάνει την παραγωγή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με βάση τους κανονισμούς του διαγωνισμού», τονίζει η EBU.

Συμπληρώνει πως «H EBU θα ήθελε να ευχαριστήσει (το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας) UA:PBC για την ολόψυχη συνεργασία και δέσμευση στην αναζήτηση όλων των πιθανών σεναρίων κατά τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη νίκη του συγκροτήματος Kalush Orchestra στις 14 Μαΐου στο Τορίνο και να εκφράσει τη θλίψη και την απογοήτευσή της που ο διαγωνισμός τον επόμενο χρόνο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ουκρανία».

Ένας εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον δήλωσε, «Θα δεσμευτούμε ώστε να εξασφαλιστεί πως θα εκφράζεται απολύτως ο πλούσιος πολιτισμός της Ουκρανίας, η κληρονομιά και η δημιουργικότητά της και θα επενδύσουμε στη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

