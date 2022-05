Life

Eurovision 2022 - Ουκρανία: πουλήθηκε το βραβείο των Kalush Orchestra

Οι Kalush Orchestra, το συγκρότημα από την Ουκρανία που φέτος κατάφερε και κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision, κατάφερε να συγκεντρώσει 900.000 δολάρια για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, που μάχονται κατά της ρωσικής εισβολής, πωλώντας το τρόπαιο του διαγωνισμού.

Το συγκρότημα από την Ουκρανία κέρδισε στη Eurovision με το τραγούδι “Stefania” που προκάλεσε ένα κύμα δημόσιας υποστήριξης και μία συναισθηματική νίκη, που ήταν ευπρόσδεκτη από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα μέλη του συγκροτήματος πούλησαν χθες, Κυριακή, το κρυστάλλινο μικρόφωνο που κέρδισαν, σε μία δημοπρασία που έγινε στο Facebook, με πρωταγωνιστικό ρόλο του παρουσιαστή της ουκρανικής τηλεόρασης Σέρχι Πρίτουλα.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας του μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος PD-2. Μία μονάδα του συστήματος περιλαμβάνει τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν σταθμό ελέγχου, όπως δήλωσε ο Πρίτουλα στη διάρκεια της δημοπρασίας.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι ουκρανικές δυνάμεις δέχθηκαν καταιγισμό πυρών βαρέως πυροβολικού, καθώς απέκρουαν τις προσπάθειες της Ρωσίας για την κατάληψη του Σεβεροντονέτσκ, της μεγαλύτερης πόλης που ελέγχει ακόμη η Ουκρανία στην ανατολική περιοχή του Λουχάνσκ.

