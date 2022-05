Αθλητικά

Roland Garros: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Ρούνε

Η μεγάλη αποκάλυψη του φετινού Ρολάν Γκαρός, ο 19χρονος Χόλγκερ Ρούνε, έβαλε «φρένο» στην πορεία του Τσιτσιπά στον 4ο γύρο του παρισινού τουρνουά.



Η μεγάλη αποκάλυψη του φετινού Ρολάν Γκαρός, ο 19χρονος Χόλγκερ Ρούνε, έβαλε «φρένο» στην πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στον 4ο γύρο του παρισινού τουρνουά. Ο νεαρός Δανός, που διανύει μόλις τη δεύτερη σεζόν του στο ATP Tour και μετέχει για πρώτη φορά στο γαλλικό γκραν σλαμ, έπαιξε εξαιρετικό τένις, περιόρισε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα τον Έλληνα πρωταθλητή σε παθητικό ρόλο και έφτασε δίκαια στη μεγαλύτερη νίκη της ως τώρα καριέρας του με 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 μετά από τρεις ώρες αγώνα. Ο Ρούνε, που πριν το Ρολάν Γκαρός ήταν Νο 40 στον κόσμο (φυσικά θα ανέβει πολύ στην κατάταξη της επόμενης εβδομάδας) θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά έναν άλλο βορειοευρωπαίο, τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ (Νο 8), αλλά δείχνει ότι είναι σε θέση να φτάσει πολύ ψηλά στη φετινή διοργάνωση, ενώ το μέλλον του προδιαγράφεται λαμπρό.

Ο Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο break του παιχνιδιού, κερδίζοντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους (από το 30-0 υπέρ του Δανού) για να προηγηθεί με 3-1. Όπως «έσπασε» όμως το σερβίς του αντιπάλου του, έτσι το έχασε αμέσως μετά, με το πρώτο σετ να έρχεται ξανά σε ισορροπία. Ο Στέφανος είχε διπλό break point στο 4-3, όμως δεν εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και ο Ρούνε έκανε το αποφασιστικό break στο 11ο γκέιμ, τελειώνοντας με ένα εκπληκτικό διαγώνιο χτύπημα μία φαινομενικά χαμένη φάση. Ο Έλληνας τενίστας δεν τα παράτησε, έσωσε δύο σετ-μπολ, αλλά τελικά ο Ρούνε κράτησε το σερβίς του και έκλεισε το πρώτο σετ με 7-5 σε μία ώρα και τρία λεπτά.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Τσιτσιπάς βρέθηκε σε μειονεκτική θέση, έχοντας να αντιμετωπίσει τριπλό break point μόλις στο 3ο γκέιμ, κατάφερε όμως να πάρει πέντε διαδοχικούς πόντους και να κρατήσει το σερβίς του. Οι δύο τενίστες συνέχισαν χωρίς να απειλούνται επί της ουσίας, αλλά στο κρίσιμο σημείο ήταν αυτή τη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής που «μίλησε». Με τέσσερις συνεχόμενους πόντους (από το 30-0 εις βάρος του) έκανε το break, προηγήθηκε 5-3 και κράτησε με love game το σερβίς του για να φτάσει στο 6-3 και να ισοφαρίσει τα σετ.

Ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να αξιοποίησει το υπέρ του μομέντουμ, με τον Ρούνε να παίζει εξαιρετικό τένις και να μη δείχνει σε κανένα σημείο να επηρεάζεται από την απειρία του. Δύο double faults του Τσιτσιπά στο ίδιο γκέιμ έδωσαν στον Δανό τη δυνατότητα να κάνει break (χωρίς μάλιστα να χάσει πόντο), να προηγηθεί 4-2 και να πάρει το τρίτο σετ με 6-3, αφού ο Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Ο Ρούνε συνέχισε να παίζει πολύ επιθετικά, με τα περισσότερα χτυπήματά του να είναι στο όριο και τον Τσιτσιπά να δυσκολεύεται να βρει απαντήσεις. Στο τρίτο γκέιμ του τέταρτου σετ ο Δανός είχε τρεις ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς του πρωταθλητή μας, που κατόρθωσε έστω και με... χίλια βάσανα να το κρατήσει. Δεν τα κατάφερε όμως και στο επόμενο γκέιμ, όπου ο 19χρονος έκανε το break και από κει κι έπειτα με τρομερή αυτοπεποίθηση έφτασε να προηγείται 5-2 και να σερβίρει για το ματς. Ενώ όλα έδειχναν χαμένα, ο Ελληνας τενίστας έκανε την ύστατη προσπάθεια να επιστρέψει, πήρε οκτώ σερί πόντους και μείωσε σε 5-4, ενώ στο επόμενο γκέιμ έφτασε τρεις φορές σε break point. Ο Ρούνε, όμως, βρήκε και τις τρεις φορές πολύ καλά σερβίς (το ένα άσος), ανέτρεψε το προβάδισμα του Τσιτσιπά και στο πρώτο του ματς-μπολ τελείωσε το σετ (6-4) και τον αγώνα.

