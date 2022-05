Αθλητικά

Roland Garros - Τσιτσιπάς: Επίδειξη δύναμης κόντρα στον Ίμερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίδειξη δύναμης και κλάσης απ’ τον Έλληνα τενίστα. Νίκησε τον Σουδό Μίκαελ Ίμερ και προκρίθηκε «σβηστά» στους «16»!

Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα κι αποδίδοντας τένις υψηλών προδιαγραφών σε μεγάλα κομμάτια και των τριών σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) τον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός και προκρίθηκε «σβηστά» στους «16». Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χόλγκερ Ρούνε (Δανία)-Ούγκο Γκαστόν (Γαλλία), οι οποίοι αγωνίζονται το βράδυ του Σαββάτου (28/5).

Τα σετ: 6-2, 6-2, 6-1

Μετά από δύο αρκετά δύσκολες προκρίσεις τους δύο πρώτους γύρους κόντρα στον Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι (3-2) και τον Τσέχο Ζντένεκ Κόλαρ (3-1), ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός απ’ την αρχή κόντρα στον Ίμερ (νο95 στην παγκόσμια κατάταξη) και δεν του άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης, παραχωρώντας του σε όλο τον αγώνα μόλις 7 πόντους απ’ το δικό του σερβίς (34/41). Με τη νίκη αυτή, ο Τσιτσιπάς έκανε πλέον το «4 στα 4» στις αναμετρήσεις με τον Ίμερ, αν κι αυτή ήταν μόλις η πρώτη στη χωμάτινη επιφάνεια...

Στο κορτ “Suzanne Lenglen”, ο Τσιτσιπάς βρήκε τον ρυθμό του μετά το 4ο γκέιμ (2-2) κι άρχισε να «απορροφάει» πολύ καλύτερα τις επιθέσεις του Ίμερ. Στο 5ο γκέιμ, ο 23χρονος πρωταθλητής έκανε το πρώτο μπρέικ (3-2) για να ακολουθήσουν δύο εντυπωσιακά love-games, στα οποία δεν έχασε ούτε πόντο, με αποτέλεσμα να φτάσει εύκολα στο 5-2 κι από εκεί να «κλείσει» το πρώτο σετ (6-2), κρατώντας άνετα το σερβίς του.

Η κυριαρχία του Τσιτσιπά στο κορτ αποτυπώθηκε ακόμη πιο έντονα στο δεύτερο σετ, όπου μετά την αρχική ισορροπία (2-2) και τη χαμένη ευκαιρία του για μπρέικ στο 3ο γκέιμ (χαμένο, διπλό μπρέικ πόιντ), ακολούθησε μία εντυπωσιακή επίθεση απ’ τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πήρε και τα τέσσερα επόμενα γκέιμς, έχοντας 19 στους 22 κερδισμένους πόντους, απέναντι σ’ έναν Ίμερ που δεν είχε «απαντήσεις».

Με το 5ο του μπρέικ στον αγώνα ξεκίνησε ο Τσιτσιπάς και στο τρίτο σετ, αντέχοντας στην πίεση του Ίμερ στο πρώτο γκέιμ. Ο 23χρονος Έλληνας άσος συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στα επόμενα γκέιμ, έχοντας υποδειγματικές απαντήσεις, όσο κι αν ο Σουηδός προσπαθούσε να τον πιέσει στο backhand του (ειδικά στο τέταρτο γκέιμ) με αποτέλεσμα να φτάσει πανεύκολα στο 4-0. Ο Ίμερ αξιοποίησε ορισμένα λάθη του Τσιτσιπά στο 5ο γκέιμ και μείωσε σε 4-1, όμως ο 23χρονος πρωταθλητής, αφού πρώτα κράτησε το σερβίς του, στη συνέχεια με το 7ο μπρέικ του, «τελείωσε» τον αγώνα με 6-1 μέσα σε 1 ώρα και 32 λεπτά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία - Παραλιακή: ένας νεκρός και ένας ακρωτηριασμένος οδηγός

Φωτιά στην Μαγούλα

Τελικός Champions League – Τσιμίκας: είναι ένα μεγάλο όνειρο