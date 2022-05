Πολιτισμός

Eurovision 2022 - Ουκρανία: σε δημοπρασία το βραβείο των Kalush Orchestra

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τη νίκη τους στη φετινή Eurovision οι Kalush Orchestra δημοπρατούν το τρόπαιο για να στηρίξουν έμπρακτα τον Ουκρανικό στρατό.

Σε δημοπρασία βγαίνει το βραβείο της Eurovision για να ενισχυθεί ο Ουκρανικός στρατός, όπως ανακοίνωσαν οι Kalush Orchestra, φετινοί νικητές από την Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή, γίνεται για πρώτη φορά από νικητή της Eurovision, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που βιώνουν στην Ουκρανία.

Η πρωτοβουλία της δημοπρασίας, υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Πολιτικής Πληροφόρησης, το Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας και την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτικλη Ένωση (EBU), που διοργανώνει τον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Οι Kalush Orchestra, βγάζουν επίσης σε δημοπρασία το ροζ καπέλο του τραγουδιστή που φορούσε στην εμφάνιασή του επί σκηνής ενώ επίσης τρέχουν και ακόμα μία δημοπρασία με τη μπάντα να βγαίνει σε δείπνο για τους νικητές.

Την πρόθεση να τεθεί προς δημοπρασία το βραβείο για τον σκοπό αυτό, είχε κάνει και ο αρχηγός του συγκροτήματος Oleh Psiuk, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την νίκη τους στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, σύμφωνα με το Ukrinform.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαμπινιώτης για “Turkaegran”: Μείγμα παραφροσύνης και επαίσχυντης προπαγάνδας από τους Τούρκους

Θεσσαλονίκη: Τον απείλησαν με όπλο για να του πάρουν χρήματα (βίντεο)

Συγκλονιστικό: Πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γιάτρεψε άπιστο γιατρό!