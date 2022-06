Οικονομία

Τράγκας - Μαντάς: η Μαρία Καρρά κάνει προσφυγή κατά της δέσμευσης περιουσίας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το ποσό στο οποίο ανέρχεται η περιουσία που άφησε στους κληρονόμους τoυ ο δημοσιογράφος και εκδότης. Τι είπε για την διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, το πόρισμα της έρευνας και τους εκβιασμούς.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 μίλησαν για τον Γιώργο Τράγκα και τον έλεγχο για τον τρόπο απόκτησης της περιουσίας του, η οποία έχει δεσμευθεί από τις Αρχές, ο Θεόδωρος Φλωράτος και ο Θεόδωρος Μαντάς.

Ο Θεόδωρος Φλωράτος, πρώην Διευθυντής Κεντρικής Υπηρεσίας ΣΔΟΕ, είπε πως «αυτήν την στιγμή ψάχνουν πως αποκτήθηκαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, τα ακίνητα και τα χρήματα στις θυρίδες, καθώς όπως λέγεται δεν έφταναν τα έσοδα από την εργασία του για να τα αποκτήσει».

Σημείωσε πως «η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, από υπόχρεο υποβολής πόθεν έσχες, εκτός από το πρόστιμο, επιφέρει και ποινικές ευθύνες».

Σχετικά με τον έλεγχο που είχε αρχίσει για την απόκτηση της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα, πριν από χρόνια, αλλά σταμάτησε, ο κ. Φλωράτος επεσήμανε πως «παλαιότερα, που δεν υπήρχαν τα “συσχετιζόμενα ΑΦΜ”, δεδομένου ότι οι σύζυγοι που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες δεν έχουν συχνά το ίδιο επίθετο, δεν μπορούσε να γνωρίζει ο ελεγκτής πως η κ. Καρρά είναι η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα για να συσχετίσει τον έλεγχο».

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Μαντάς, συνήγορος της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά, είπε πως ετοιμάζεται «προσφυγή κατά της δέσμευσης περιουσίας της Μαρίας Καρρά, καθώς επιτέλους μας παραδόθηκε η διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, με βάση την οποία έχουν δεσμευθεί τα περιουσιακά στοιχεία της. Με δικόγραφο, θα απαντάμε με αποδείξεις και θα προσβάλλουμε την απόφαση για την δέσμευση της περιουσίας».

«Το ποσόν για το οποίο η κ. Καρρά ελέγχεται και έχει ήδη δεσμευμένη την περιουσία της, υπολείπεται κατά πολύ… αυτό το ύψος των περιουσιακών στοιχείων είναι κατά πολύ υποδεέστερο και από το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, πόσο μάλλον από το ποσό των 140 εκατομμυρίων ευρώ που ακούγεται. Το σύνολο της περιουσίας είναι σαφώς μικρότερο από το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ που εμφανίζεται στα ρεπορτάζ ως το ύψος της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα», σημείωσε ο ποινικολόγος.

Προσέθεσε πως «σε εμάς έχει επιδοθεί μόνο η διάταξη της Αρχής, σχετικά με την δέσμευση της περιουσίας. Έχουμε ζητήσει να μας επιδοθεί και το πόρισμα βάσει του οποίου βγήκε αυτή η διάταξη», συμπληρώνοντας ότι «περιγράφονται ως αδίκημα… πράξεις με ποινική απαξία. Ούτε μια πράξη εκβίασης δεν αναφέρεται στο επίσημο κείμενο της διάταξης που έχω στα χέρια μου».

Ειδήσεις σήμερα:

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρός οδηγός νταλίκας που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα (εικόνες)

Power Pass: 15 ερωτήσεις - απαντήσεις για την επιδότηση ρεύματος

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)