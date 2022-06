Οικονομία

Ρόδος - “phishing”: Απάτες με λεία “μαμούθ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από χθες έρευνες για την εξιχνίαση τριών νέων υποθέσεων απατών τύπου “phishing” με θύματα δύο άνδρες από τη Ρόδο και μια γυναίκα από την Λέρο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από χθες έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, του ΑΤ Λέρου αλλά και της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την εξιχνίαση τριών νέων υποθέσεων απατών τύπου “phishing” με θύματα δύο άνδρες από τη Ρόδο και μια γυναίκα από την Λέρο.

Πιο συγκεκριμένα, την 16η Ιουνίου 2022 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από έναν 43χρονο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καταστήματος επί της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καμείρου ότι την ίδια ημέρα και περί ώραν 17.30 δέχτηκε μια κλήση από κινητό τηλέφωνο ελληνικού παρόχου κινητής τηλεφωνίας από άγνωστο άνδρα ο οποίος του συστήθηκε ως πελάτης και με το πρόσχημα ότι θα μεταβεί στο κατάστημά του κάποιο άλλο άτομο για να παραλάβει εμπορεύματα που παρήγγειλε, του ζήτησε τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού για να του καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ για τα έξοδα αγοράς.

Ο επιχειρηματίας του έστειλε το IBAN λογαριασμού και προκειμένου να πραγματοποιηθεί δήθεν η μεταφορά ο απατεώνας έστειλε στο κινητό του 43χρονου ένα γραπτό μήνυμα το οποίο περιείχε έναν υπερσύνδεσμο που του ανέφερε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και να συνδεθεί για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Ενώ μιλούσαν στο τηλέφωνο ο απατεώνας ζήτησε από τον 43χρονο και έναν κωδικό που έλαβε σε μήνυμα.

Ο 43χρονος δεν αντιλήφθηκε την απάτη, ακολούθησε τον υπερσύνδεσμο και εισήγαγε τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής του και εν συνεχεία διαπίστωσε ότι ο απατεώνας του είχε αφαιρέσει από τον λογαριασμό του 57.000 ευρώ με 4 μεταφορές ποσών 10.000, 11.0000, 18.000 και 18.000 ευρώ.

Η δεύτερη υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που ερευνάται αφορά καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν 57χρονο ο οποίος δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο που του συστήθηκε ως βοηθός του λογιστή του και του ζήτησε στοιχεία από τον λογαριασμό του προκειμένου να του επιστρέψει χρήματα από την ρήτρα αναπροσαρμογής των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Ο 57χρονος δεν αντιλήφθηκε την απάτη και διαπίστωσε ότι είχε αφαιρεθεί από λογαριασμό του το χρηματικό ποσό των 11.988 ευρώ.

Η τρίτη υπόθεση αφορά σε απάτη εις βάρος μιας 52χρονης γυναίκας από την Λέρο η οποία δεν μπορούσε να συνδεθεί στον λογαριασμό της και έλαβε ένα μήνυμα για να «ξεμπλοκάρει» δήθεν την σύνδεσή της και ακολούθως διαπίστωσε ότι της είχαν αφαιρεθεί 11.000 ευρώ.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τράγκας - Μαντάς: η Μαρία Καρρά κάνει προσφυγή κατά της δέσμευσης περιουσίας της

Γέρακας: “Γάζωσαν” ιδιοκτήτη βενζινάδικου στην Λεωφόρο Μαραθώνος (βίντεο)

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)