Αθλητικά

Berlin Open: η Σάκκαρη αποκλείστηκε από τον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τα κατάφερε να πάρει το "μαγικό εισιτήριο", παρότι προηγήθηκε στον αγώνα με την "χρυσή" Ολυμπιονίκη του Τόκιο.

Την ήττα με 2-1 σετ (6-7, 6-4, 6-4) γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη από τη «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Μπελίντα Μπέντσιτς, στα ημιτελικά του Berlin Open. H 28χρονη τενίστρια από την Ελβετία στέρησε από την Ελληνίδα τενίστρια την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δεύτερο και μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της, και τη συμμετοχή της στον 6ο WTA τελικό της καριέρας της, μετά από συγκλονιστική «μάχη».

Η Μπέντσιτς είχε ηττηθεί στον μοναδικό επίσημο αγώνα που είχε δώσει απέναντι στην καλή φίλη της Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης (με 2-1), αλλά αυτή τη φορά η τύχη ήταν με το δικό της μέρος. Αυτός ο αγώνας ήταν ο τελευταίος της... προετοιμασίας της Σάκκαρη για το Wimbledon (27/6-10/7).

Το Νο 17 στην παγκόσμια κατάταξη απέκλεισε μετά από αγώνα διάρκειας τριών ωρών και δέκα λεπτών, αλλά και ανατροπή τη Νο 6 τενίστρια του κόσμου για να προκριθεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό του Berlin Open.

Η Σάκκαρη πήρε τα δύο πρώτα game του 1ου σετ, είδε την Ελβετή με δύο break και ένα service game να προηγείται με 3-2, αλλά το πρώτο σετ κατέληξε στην Ελληνίδα με 7-6.

With a *little* help from the net ??



???? @mariasakkari picks up the first set 7-6(6) against Bencic in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/aUAdR8OIo7 — wta (@WTA) June 18, 2022

Στο 2ο σετ, οι δύο τενίστριες κλάτησαν τα σερβίς τους στα πρώτα εννέα gameς.

Στο 10ο game η Σάκκαρη αντιστάθηκε, αλλά η Μπέντσιτς αξιοποίησε ένα πέμπτο πλεονέκτημα για να επικρατήσει με 6-4. Στο 3ο σετ, το παιχνίδι έγινε... θρίλερ, αφού αμφότερες έσβησαν break points, αλλά εν τέλει η Σάκκαρη δεν άντεξε στην πίεση όταν σέρβιρε στο 5-4 και η Μπέντσιτς πέτυχε τα δύο πιο καθοριστικά break points για να προκριθεί στον τελικό του bett1 Open.

Εκεί, η Μπελίντα Μπέντσιτς θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια από το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών είτε τη φιναλίστ του Roland Garros Ονς Ζαμπέρ είτε τη Νο7 του ταμπλό, Κόκο Γκοφ.

Leaving it ALL out on the court ??



A high quality encounter goes the way of ???? @BelindaBencic who will now vie for her 2nd grass court title ??#bett1open pic.twitter.com/9q7gpjkGka — wta (@WTA) June 18, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: το εξώδικο στο ΑΠΘ, η κεταμίνη και τα στοιχεία για Ίριδα - Μαλένα

Ρόδος: Προσπάθησε να σκοτώσει την πεθερά της - Την παρέσυρε με το αυτοκίνητο

Ανακύκλωση συσκευών: επιδότηση έως 50%, χωρίς δικαιολογητικά